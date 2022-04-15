«Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська і Лозової
Сьогодні буде тривати евакуація зі сходу
Жителі Донеччини та Луганщини у п’ятницю, 15 квітня, матимуть змогу евакуюватися чотирма потягами з Покровська та Лозової. Про це повідомили у в Слов’янській міській військовій адміністрації.
Зазначається, що 15 квітня із Лозової вирушають потяги:
- № 46/45 до Ужгорода (14 вагонів);
- № 138/137 до Хмельницького (12 вагонів);
- № 142/141 до Львова, (14 вагонів), час відправлення уточнюється.
Крім того, з Покровська планується потяг № 234/233 до Чопа (15 вагонів), відправлення о 16.30.
Як повідомлялося, усіх цивільних, насамперед громадян із дітьми, закликають максимально оперативно залишити території, суміжні з зоною бойових дій.
Нагадаємо, російські окупанти 14 квітня обстріляли території на заході та півночі Донецької області.
«Евакуація – це життєва необхідність. Тому вкотре закликаю всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, якнайшвидше покинути область», – йдеться у повідомленні голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.