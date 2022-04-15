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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська і Лозової

    Влада просить мешканців виїхати з населених пунктів поблизу лінії фронту - «Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська і Лозової
    Влада просить мешканців виїхати з населених пунктів поблизу лінії фронту
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні буде тривати евакуація зі сходу

    Жителі Донеччини та Луганщини у п’ятницю, 15 квітня, матимуть змогу евакуюватися чотирма потягами з Покровська та Лозової. Про це повідомили у в Слов’янській міській військовій адміністрації.

    Зазначається, що 15 квітня із Лозової вирушають потяги:

    • № 46/45 до Ужгорода (14 вагонів);
    • № 138/137 до Хмельницького (12 вагонів);
    • № 142/141 до Львова, (14 вагонів), час відправлення уточнюється.

    Крім того, з Покровська планується потяг № 234/233 до Чопа (15 вагонів), відправлення о 16.30.

    Як повідомлялося, усіх цивільних, насамперед громадян із дітьми, закликають максимально оперативно залишити території, суміжні з зоною бойових дій.

    Нагадаємо, російські окупанти 14 квітня обстріляли території на заході та півночі Донецької області.

    «Евакуація – це життєва необхідність. Тому вкотре закликаю всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, якнайшвидше покинути область», – йдеться у повідомленні голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Донеччина потяг Україна влада окупація час евакуація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська і Лозової