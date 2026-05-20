Пекін не дав Путіну того, за чим він приїхав

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Путін так і не зміг домовитися з Китаєм про «Силу Сибіру-2»

Російський диктатор Путін не зміг домовитися з Китаєм щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час візиту до Пекіна, що, за словами експерта Андрія Коваленка, свідчить про небажання КНР поспішати з новими масштабними енергетичними проєктами та збереження залежної позиції Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

За його словами, відсутність домовленостей щодо газопроводу «Сила Сибіру-2» під час візиту Володимира Путіна до Китаю є показовою.

«Пекін продовжує сприймати РФ як «сировинний придаток», який має залишатися у слабкій позиції для отримання дешевих енергоресурсів», - написав Коваленко.

Він також наголосив, що для Китаю Росія залишається токсичним партнером через міжнародну ізоляцію та санкційний тиск. «Будувати щось нове з Росією зараз для Китаю ризиковано», – зазначив експерт. Візит Путіна до Пекіна знову привернув увагу до відносин між російським диктатором та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, що Росія та Китай все ж домовилися про будівництво нової залізничної лінії через спільний кордон для розширення вантажного сполучення між країнами. Відповідну угоду погодили під час зустрічі Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Угоду підписали у Пекіні під час церемонії за участі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Проєкт передбачає будівництво другої залізничної лінії між російським Забайкальськом та китайською Манчьжурією у регіоні Внутрішня Монголія.

За даними Міністерства транспорту РФ, нова лінія матиме китайську стандартну колію та повинна суттєво збільшити обсяги перевезень між двома країнами.