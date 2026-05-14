Економіка РФ опинилася під загрозою після нових планів Кремля

Нова хвиля мобілізації може спровокувати втечу спеціалістів та дефіцит бюджету

Нова ймовірна хвиля мобілізації в Росії може суттєво погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці та призвести до довготривалої стагнації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У СЗРУ зазначили, що нині російська економіка вже перебуває у фазі рецесії – тимчасового уповільнення економічного розвитку та застою. Проте нова хвиля мобілізації, за оцінками експертів, лише посилить негативні тенденції.

У розвідці прогнозують, що після рецесії економіка РФ може перейти до стагнації, наслідки якої відчуватимуться роками. Одним із ключових ризиків називають поглиблення кадрової кризи.

У Службі зовнішньої розвідки наголосили, що сучасна війна залежить не лише від кількості військових, а й від фахівців, які забезпечують технічне оснащення армії, роботу систем зв’язку та засобів радіоелектронної боротьби. Саме тому мобілізація може ще більше послабити російський ринок праці.

Також у СЗРУ звернули увагу на можливу нову хвилю еміграції з Росії. За оцінками політологів, у разі оголошення чергової мобілізації країну можуть остаточно залишити висококваліфіковані спеціалісти.

Після мобілізації восени 2022 року значна кількість росіян виїхала за кордон. Частина з них згодом повернулася до РФ, однак тепер, як вважають експерти, тенденція може стати незворотною. Йдеться насамперед про ІТ-фахівців, інженерів, працівників технологічного сектору та інших спеціалістів, від яких залежить функціонування економіки.

«Окремо варто акцентувати увагу на фінансових труднощах Росії. Бюджетний дефіцит РФ вже в рази перевищив заплановані показники, а забезпечення сотень тисяч мобілізованих потребуватиме непідйомних витрат», – заявили у Службі зовнішньої розвідки.

У розвідці вважають, що додаткове фінансування мобілізаційних заходів може ще більше збільшити навантаження на російський бюджет. Витрати на виплати військовим, забезпечення армії та компенсації родинам мобілізованих уже стали одним із ключових факторів тиску на фінансову систему РФ.

Нагадаємо, що влада Москви заборонила поширювати фото- та відеоматеріали, а також будь-яку інформацію, що стосується наслідків атак безпілотників, терактів чи диверсій. Обмеження стосуються абсолютно всіх: засобів масової інформації, екстрених служб, організацій та звичайних громадян.

Приводом для такого рішення в комісії називають «боротьбу з фейками». Згідно з новими правилами, публікувати дані про надзвичайні події дозволено лише у тому випадку, якщо вони вже були оприлюднені Міністерством оборони РФ, мерією Москви або іншими офіційними ресурсами міської влади.