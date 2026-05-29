Румунія встановила тип російського дрона, який влучив у багатоповерхівку

У Румунії на багатоповерхівку впав російський дрон

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що дрон, який впав на житловий будинок у Галаці, був російським, типу «Герань-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Дрони «Герань», що виробляються в Росії, створені на основі іранської моделі «Шахед».

«Групи фахівців Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та румунської розвідувальної служби продовжують розслідування в районі житлового будинку в Галаці, де вранці 29 травня впав безпілотник. З перших відомостей випливає, що весь вантаж дрона типу «Герань-2» російського походження вибухнув у момент зіткнення», – зауважило Міністерство національної оборони.

Представники міністерства також зазначили, що дві особи, які отримали поранення внаслідок вибуху, були доставлені до обласної клінічної лікарні швидкої допомоги в Галаці.

«Громадян просять дотримуватися рекомендацій влади та стежити за офіційними повідомленнями, що надходять через офіційні канали. Міністерство національної оборони рішуче засуджує безвідповідальні дії Російської Федерації та наголошує, що вони становлять нову загрозу регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні. Такі інциденти свідчать про нехтування Російською Федерацією нормами міжнародного права та становлять загрозу не лише безпеці румунських громадян, а й колективній безпеці НАТО», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. Румунська влада заявила, що не мала достатньо часу для перехоплення російського безпілотника.

Також Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав саме російський дрон. На місці події працюють спеціалізовані бригади IGSU та інших структур МВС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції.

Зокрема, МЗС Румунії повідомило, що унаслідок інциденту двоє людей зазнали легких травм. За словами директора SAJ Галац Даніели Енчу, йдеться про жінку з опіками I ступеня та 14-річного хлопчика, який, ймовірно, пережив панічну атаку. Обом надається медична допомога.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває на зв’язку з румунською владою після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац.

Зауважимо, що глава МЗС Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті четвертій НАТО щодо консультацій з союзниками.