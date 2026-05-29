Румунія пояснила, чому не збила російський дрон

Після інциденту в Галаці військові заговорили про необхідність змін у законодавстві

Після влучання безпілотника у будинок військові послалися на брак часу, законодавчі обмеження та особливості роботи ППО

Румунська влада заявила, що не мала достатньо часу для перехоплення російського безпілотника, який у ніч проти 29 травня влучив у житловий будинок у Галаці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунського мовника Digi24.

Під час пресконференції після інциденту представники Міністерства оборони Румунії заявили, що для реагування на загрозу мали надто мало часу. За словами бригадного генерала Георге Максима, від моменту виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

«Перше обмеження, яке ми маємо, є юридичним: ми не можемо вести вогонь так, щоб це зачіпало повітряний простір сусідньої країни. Крім того, для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. 4 хвилини, які ми мали в розпорядженні, були надзвичайно коротким часом», – заявив генерал.

Він також звернув увагу на те, що значна частина румунських систем протиповітряної оборони була створена ще до початку масштабного використання ударних дронів у сучасних війнах.

За словами Максима, армія постійно працює над модернізацією засобів ППО та адаптацією їх до нових викликів. Окремо генерал пояснив, чому поблизу місця інциденту не були розгорнуті зенітні установки Gepard. За його словами, в умовах мирного часу військові не можуть розміщувати такі системи будь-де без відповідних дозволів.

«Ми повинні мати згоду власників, господарюючих суб’єктів, щоб розміщувати такі системи, які мають обмежену дію від 1,5 км до 6 км… Тому що приватна власність захищена законом. Зараз мирний час. Там, де ми отримали згоду, ми встановили системи. Там, де ми не отримали згоди, ми не встановлювали», – сказав він.

Речник Міністерства національної оборони Румунії Крістіан Поповічі також наголосив, що військові не можуть діяти таким чином, щоб створити ще більшу небезпеку для цивільного населення.

Він зазначив, що армія працює в межах чітких законодавчих обмежень і не завжди має можливість застосувати зброю одразу після виявлення повітряної цілі.

У Міноборони Румунії також повідомили, що продовжують працювати над змінами до законодавства, які дозволять ефективніше реагувати на подібні інциденти в майбутньому.

Нагадаємо, що безпілотник, який атакував українську інфраструктуру, впав у румунському місті Галац та спричинив пожежу на даху житлового будинку. Унаслідок інциденту двоє людей зазнали легких травм, мешканців будівлі евакуювали.