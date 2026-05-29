Падіння дрона на багатоповерхівку в Румунії: МЗС повідомило про поранених

Безпілотник, який атакував українську інфраструктуру, впав у румунському місті Галац та спричинив пожежу на даху житлового будинку. Унаслідок інциденту двоє людей зазнали легких травм, мешканців будівлі евакуювали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Румунії.

«Літаки та вертоліт, що належать Міністерству оборони Румунії, піднялися в повітря, щойно російські дрони з’явилися на радарі. Цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації. Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Румунія поінформувала союзників та генерального секретаря НАТО про обставини та звернулася з проханням вжити заходів для прискорення передачі країні засобів протидії безпілотникам.

«Російська Федерація залишається державою-агресором, яка веде незаконну війну, що має серйозні наслідки для регіональної безпеки та безпеки громадян. Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії. Румунія діятиме з максимальною рішучістю для посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з метою негайного та всеосяжного припинення вогню», – додається у заяві.

Обласна служба швидкої допомоги (SAJ) міста Галац підтвердила виданню Viața liberă, що двоє людей постраждало. За словами директора SAJ Галац Даніели Енчу, йдеться про жінку з опіками I ступеня та 14-річного хлопчика, який, ймовірно, пережив панічну атаку. Обом надається медична допомога.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії.

Згодом Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав саме російський дрон. На місці події працюють спеціалізовані бригади IGSU та інших структур МВС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції.