Колега з парламенту звинуватила Ірину Верещук у сексизмі



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Ірина Верещук опублікувала інтерв’ю, де відповідає на запитання про свій стиль одягу, улюблені аксесуари, косметику та зачіску Скріншот з відео

Геращенко «шокована, коли самі жінки роблять з себе « блондинок» з анекдотів»

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко звинуватила депутатку та кандидатку у мери Києва Ірину Верещук у сексизмі.

Сьогодні Верещук опублікувала інтерв’ю, де відповідає на запитання про свій стиль одягу, улюблені аксесуари, косметику та зачіску.

«Я щодня намагаюся донести журналістам і виборцям, що жінки прийшли у Верховну Раду не для демонстрації стилю і гардеробу, а на рівних з чоловіками працювати над законами. Ми так важко руйнуємо ці стереотипи – про обов’язковість макіяжу, підборів, про колір волосся чи помади. Про те, що жінка має відповідати встановленим для неї чоловіками стандартам, що вона має в першу чергу подобатися як об’єкт», – прокоментувала відео Геращенко.

Вона також додала, що не уявляє собі подібних запитань до депутаток європейських парламентів, «бо вони б виставила такого інтерв’юера за двері і справедливо б звинуватили в сексизмі».

«А тут «панімер» сама руйнує серйозне сприйняття про себе, бо кияни нічого не знають про її закони, програму, що доброго вона зробила на попередніх посадах, а їм нав’язують дешеве їдло про зачіски–сумочки–стилі, всю цю банальну програму жіночих журналів. В мене відчуття, що політтехнологи цієї пані самі проти «панімера», бо сприймають жінок як маркетингових об’єкти, а не суб‘єкт політичного життя України», – написала Геращенко.

Депутатка також вважає, що натуральні блондинки ніколи б не дозволили знімати про себе подібну сексистську рекламу.

«Це я вам як натуральна блондинка відповідально заявляю. Вигнала б таких технологів, з таким тріском, що їм знадобилася б нова фарба для волосся», – зазначила Геращенко.

«Шок, коли самі жінки роблять з себе « блондинок» з анекдотів», – резюмувала вона.

До слова, раніше Верещук і Геращенко посперечалися через «понаєхавших» киян.

Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

Також Верещук показала Кличку, як вести ТікТок (відео).