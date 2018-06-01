Гелетей розповів, хто забезпечує охорону Бабченка

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Аркадій Бабченко

Керівник Управління державної охорони високо оцінив спецоперацію СБУ

Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявляє, що охорону російському журналісту Аркадію Бабченку, на якого російські спецслужби готували замах, на сьогодні забезпечує Служба безпеки України.

«Забезпечують фахівці СБУ», - сказав Гелетей в п'ятницю в Києві.

Він високо оцінив спецоперацію української спецслужби з виявлення і розкриття підготовки замаху на журналіста і теракту. «Це дуже скрупульозна робота, і СБУ спрацювала на 100%. Вони задокументували всі ключові речі, необхідні для того, щоб у цієї справи були перспективи в суді. А ось для впіймання основного замовника треба було виїжджати в Росію», - підкреслив Гелетей.

Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

31 травня ввечері суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ. Натомість прокурор спростував цю інформацію.

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Раніше генеральний прокурор заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

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Джерело: Інтерфакс-Україна