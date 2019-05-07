Генпрокурора США можуть звинуватити в неповазі до Конгресу



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Вільям Барр відмовився від дачі свідчень у Палаті представників

Демократи в Юридичному комітеті Палати представників зробили крок до офіційного обвинуваченням генерального прокурора Вільяма Барра в неповазі до Конгресу.

Про це повідомляє впливове американське видання The Hill.

«Комітет встановив дедлайн для Барра після його відмови надати повний текст доповіді Мюллера Конгресу до ранку середи», - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що дедлайн для генпрокурора США щодо надання їм звіту та основних доказів з розслідування Мюллера завершується 8 травня.

Як відомо, Барр минулого тижня відмовився брати участь у запланованому виступі перед комітетом у Палаті представників, яка контролюється демократами.

Як відомо, Мюллер попередньо погодився свідчити у Конгресі щодо «російської» справи.

агадаємо, генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

Як відомо, наприкінці квітня заступник генпрокурора США подав у відставку після завершення «російського» розслідування.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом