На протести проти коронавірусних обмежень у Брюсселі вийшли 35 тисяч осіб (відео)

Демонстранти використовували димові шашки та петарди, у відповідь поліція застосувала водомети

Десятки тисяч протестувальників сьогодні влаштували ходу центром Брюсселю, протестуючи проти чинних обмежувальних заходів бельгійського уряду щодо подолання пандемії коронавірусу, повідомляє Sky News.

За оцінками місцевої влади, на акцію протесту прийшли близько 35 тис. людей, демонстранти використовували димові шашки та петарди.

Протести у Брусселі Автор: Arif Net

Під час демонстрації поліцейські застосували проти натовпу протестувальників водомет.

Напередодні у Роттердамі протест проти коронавірусних обмежень переріс у заворушення. Поліції довелося зробити попереджувальні та прицільні постріли.

В ході заворушень постраждали семеро людей, понад 20 заарештовано. Натовпи бунтівників палили автомобілі, запускали феєрверки та кидали каміння в поліцію.

Раніше у Гаазі відбулися масові протести проти карантинних обмежень.

Стало відомо, що у Нідерландах населенню більше не пропонуватимуть вакцинуватись від Covid-19 препаратом AstraZeneca.

Також у Римі під час акції проти вимоги ковід-сертифікатів відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Правоохоронці навіть застосували до учасників акції водомети та сльозогінний газ. Затримали 12 осіб.