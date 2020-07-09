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    У світі

    У США зафіксовано новий рекорд захворювання на Covid-19

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    У США зафіксували понад 61 тисячу нових випадків COVID-19 за добу - У США зафіксовано новий рекорд захворювання на Covid-19
    У США зафіксували понад 61 тисячу нових випадків COVID-19 за добу
    Фото: Reuters

    Загальна кількість заражених у США на сьогоднішній день складає понад 3,1 млн осіб

    За останню добу, 8 липня, у США зареєстрували 61 848 випадків зараження коронавірусом. Це найвищий щоденний приріст з початку пандемії.

    Про це повідомляє Reuters.

    Найбільше людей, якіз захворіли на Covid-19 було зареєстровано в Техасі - 10199 осіб. У штаті Флорида захворіло 9989 осіб, в Каліфорнії - 8561.

    Влада Каліфорнії і Техасу також повідомила про рекордне добове збільшення смертності.

    Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість заражених у США на сьогоднішній день складає понад 3,1 млн осіб.

    Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли майже 135 тисяч американців. У той же час, майже 1,4 млн осіб, згідно зі статистикою, одужали і були виписані з лікарень.

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    Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

    Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.

    США рекорд Флорида ВООЗ коронавірус
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