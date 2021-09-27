МОЗ повідомив, як функціонуватимуть громадські заклади у «червоній» зоні карантину

Заклади громадського харчування зможуть працювати у «червоній» зоні карантину, якщо 100% обслуговуючого персоналу і відвідувачів будуть про вакциновані

Ігор Кузін: «Ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування»

Робота продуктових магазинів у разі «червоної» зони карантину не зміниться, лише будуть застосовані обмеження з кількості відвідувачів. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «РБК-Україна».

У Міністерстві охорони здоров’я також наголошують, що не будуть вимагати обов’язкової вакцинації від персоналу та клієнтів. «Вимога щодо вакцинації на них (працівників – ред.) поки не розповсюджується, оскільки ми розуміємо, що обмеження кількості продуктових супермаркетів може доволі суттєво впливати на життєзабезпечення населеного пункту.

Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги по допуску туди вакцинованих відвідувачів – такої норми, скоріше за все, не буде», – зазначив Кузін.

Також у МОЗ дали роз’яснення, як працюватимуть заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри, непродовольчі ринки та заклади культури при локдауні.

«У випадку якщо 100% обслуговуючого персоналу і 100% відвідувачів їхнього закладу мають зелений сертифікат про вакцинацію, тобто завершений курс вакцинації – то такі об'єкти можуть продовжити роботу.

Також для закладів освіти (крім садочків та початкової школи) при червоному рівні епіднебезпеки діє норма про вакцинацію не 80, а вже 100% працівників, і вже не однією, а двома дозами. Тому заклади освіти зможуть продовжити функціонувати навіть у локдауні», – наголосив головний санлікар країни.

Як раніше повідомлялося, глава МОЗ пояснив, коли та за яких умов українцям очікувати закінчення карантину.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 вересня, в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Як відомо, повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.