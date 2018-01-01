Поліція біля Адміністрації президента затримала прихильника Саакашвілі

За інформацією правоохоронців, поліція складе адміністративний протокол щодо хулігана і відпустить

Правоохоронці затримали одного з учасників акції на підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у місті Києві. «Один (з активістів — ред.) доставлений до управління поліції», — повідомили у



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Фото: УНН Прихильники Саакашвілі прийшли на Банкову

За інформацією правоохоронців, поліція складе адміністративний протокол щодо хулігана і відпустить

Правоохоронці затримали одного з учасників акції на підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у місті Києві.

«Один (з активістів — ред.) доставлений до управління поліції», — повідомили у прес-службі.

За інформацією правоохоронців, поліція складе адміністративний протокол щодо нього і відпустить.

Біля Адміністрації президента о сьомій вечора 12 лютого зібралися прихильники екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі, який сьогодні був депортований з України до Польщі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Потім повідомлялося, що Саакашвілі все ж депортували до Польщі, після чого політик прокоментував своє затримання, знаходячись у Польщі.

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.



