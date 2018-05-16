Гватемала відкрила у Єрусалимі своє посольство

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Нетаньягу і Моралес під час відкриття посольства Гватемали в Єрусалимі

У заході взяли участь прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і президент Гватемали Джиммі Моралес

В Єрусалимі відбулася офіційна церемонія відкриття посольства Гватемали. Про це повідомляє Newsru.co.il в середу, 16 травня.

У заході взяли участь прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, президент Гватемали Джиммі Моралес, члени урядів обох країн.

Нетаньяху пообіцяв, що Гватемала буде першою країною, яку він відвідає під час наступного візиту в Латинську Америку. У свою чергу Джиммі Моралес сказав, що «народи Ізраїлю і Гватемали є братами».

Зазначається, що посольство Гватемали працює в Єрусалимі вже кілька днів, однак церемонія була призначена саме на 16 травня.

Нагадаємо, у вівторок Ізраїль вирішив видворити консула Туреччини у Єрусалимі на невизначений термін.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Туреччини також попросило ізраїльського посла Ейтана Нае тимчасово залишити країну.

15 травня на екстренному засіданні Радбезу ООН США заявили, що знайшли пояснення кривавим сутичкам у Секторі Гази.

Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.