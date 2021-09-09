До харківського шпиталю доправили шістьох поранених на Донбасі військових

У всіх шістьох військових було діагностовано акубаротравму – пошкодження внутрішнього вуха

До Харківського Військово-медичного клінічного центру Північного регіону було доправлено шістьох українських військовослужбовців, які вчора отримали поранення на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Військовослужбовці були поранені внаслідок вчорашнього обстрілу неподалік від населеного пункту Кряківка на Луганщині.

Після кваліфікованої медичної допомоги в Сєвєродонецьку, п'ятьох чоловіків й жінку направили до Харківського Військово-медичного клінічного центру.

У всіх шістьох військових було діагностовано акубаротравму – пошкодження внутрішнього вуха через надлишковий тиск, або ж потужну звукову хвилю.

«Після того як до нас прибули постраждалі армійці, ми оглянули їх та визначилися із напрямками подальшого лікування. Одразу ж заспокою всіх, що хлопці та дівчина перебувають у задовільному стані і жодних загроз життю немає», – відзначив хірург, підполковник медичної служби Сергій Шипілов.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.

Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.

Також слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині.

Зазначимо, сьогодні окупанти тяжко поранили українського військового.

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Також зранку 9 вересня бойовики обстрілювали залізничну станцію на Донеччині.