Генерал армії США оцінив реальну кількість сухопутних військ РФ в Україні

Попри те, що Росія зазнала великих втрат, у неї ще достатньо сил для продовження бойових дій в Україні

Попри те, що Росія зазнала великих втрат, у неї ще достатньо сил для продовження бойових дій в Україні.

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Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Сполучених Штатів в Європі генерал Крістофер Каволі.

«Російські Збройні сили дегенерували за час війни, хоча вони більше сьогодні, ніж це було на початку», – зауважив Каволі.

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За його словами, військово-повітряні сили втратили дуже мало, знищено 80 літаків. Тоді як у них ще залишається багато винищувачів.

«Вони мають ще понад 1 тис винищувачів і винищувачів-бомбардувальників. ВМС втратили один корабель», – заявив він.

Відповідно до «злитих» документів Пентагону, 527 із 544 наявних батальйонів РФ спрямували на війну. І з них 474 перебувають в Україні.

Під час «конфлікту» загинули 35 - 43 тис. російських військових. Останнім часом, значні втрати зафіксовані у боях за Бахмут. Однак, втрати окупантів становлять тільки невелику частину всієї армії Росії.

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«Росіяни більш активні, ніж ми бачили їх останніми роками. Їхнє патрулювання в Атлантиці і по всій Атлантиці знаходиться на високому рівні, в більшості випадків на більш високому рівні, ніж ми бачили останніми роками. І це, як ви відзначили, незважаючи на всі зусилля, які вони роблять усередині України», – додав Каволі.

Нагадаємо, триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 квітня.