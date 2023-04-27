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Повернення усіх депортованих українських дітей та покарання Росії – звернення президента

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Повернення усіх депортованих українських дітей та покарання Росії – звернення президента
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот з відео

Володимир Зеленський: «Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців»

Ухвалення резолюції Парламентською асамблеєю Ради Європи, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду є важливим політичним рішенням, що об'єднує держави європейського континенту.

Про це та багато іншого, президент України Володимир Зеленський розповів у сьогоднішньому вечірньому зверенні.

«Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі – на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Ухвалено резолюцію, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. І це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об’єднує держави нашого континенту.

Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі щодо притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України.

Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, скоєний російськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично», – зазначив Зеленський.

Водночас, президент України відзначив роботу першої леді, українських дипломатів, парламентарів у ПАРЄ стосовно гострого та болючого питання незаконної депортації українських дітей Росією.

«Сьогодні перша леді України зверталася до ПАРЄ – саме щодо дітей, сімей… Наші парламентарі й наші дипломати добре попрацювали. І на всіх рівнях – формальних і неформальних, із лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, у юридичній спільноті та в міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії. Нам достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені й розпорошені по різних регіонах держави-зла. Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше.

Європа та світ уже бачили різні депортації та спроби знищення народів. Саме на російському прикладі – відповідальністю цієї держави та її посадовців, винних у геноциді, – ми мусимо показати всім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде. А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України й наших людей», – підсумував президент.

Окрім цього, глава держави прокоментував наслідки нещодавніх ракетних ударів окупантів по об'єктах у Миколаєві та Донеччині.

«У Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Понад 20 поранених, одна людина загинула… Мої співчуття рідним і близьким.

Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. «Калібри» проти школи й коледжу, проти житлової забудови.

Увечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди.

На жаль, юридична машина світу довго набирає обертів. Але набирає. На жаль, політичний тиск світу на державу-терориста, санкційний тиск ще не досяг повної сили. Але досягає…», – зазначив Володимир Зеленський.

Традиційно, український лідер відзначив та подякував усім, хто щодня боронить державу від російської агресії.

«А от наші воїни від першого дня цієї битви на захист людей та людяності роблять абсолютно все можливе! І навіть більше, ніж можливо.

Авдіївка – 35-та окрема бригада морської піхоти. Марʼїнка – наша славетна «Сімдесятдевʼятка»… Донецький напрямок загалом – 55-та окрема артилерійська бригада… Дякую вам, воїни, за незмінну результативність!

Запорізький напрямок – сьогодні, як і завжди, є за що подякувати бійцям нашої 44-ї окремої артилерійської бригади. Молодці!

Передав сьогодні письмову подяку воїнам і командиру 95-ї окремої бригади ДШВ, які дуже потужно бʼються поблизу Кремінної на Луганщині.

І окремо хочу подякувати абсолютно всім, хто боронить Бахмут і знищує там ворога так масштабно, як окупант на це заслужив.

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях!

Дякую всім у світі, хто нам допомагає! Вічна памʼять усім, чиї життя забрав російський терор! Слава Україні!», – підсумуав президент України.

Триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 квітня.

Теги: Володимир Зеленський депортація ПАРЄ геноцид президент

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