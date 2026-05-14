Шойгу назвав головну умову завершення війни в Україні

Сергій Шойгу заявив, що Росія не відмовляється від своїх умов щодо України

У Кремлі знову заговорили про нейтральний статус та «без’ядерну Україну»

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія готова до дипломатичного врегулювання війни проти України лише після «усунення першопричин конфлікту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Шойгу, Москва нібито «ніколи не відмовлялася» від переговорів, однак традиційно наголосила, що завершення війни можливе лише після виконання російських умов.

Секретар російського Радбезу вкотре заявив, що Україна має повернутися до «позаблокових, нейтральних і без’ядерних засад». «Нас цікавить остаточне і повне повернення України як без'ядерної та позаблокової країни», – сказав Шойгу.

Також представник Кремля знову заговорив про «захист російськомовних», який Росія використовує як один із головних пропагандистських аргументів із 2014 року. «Найголовніше – це має бути країна, яка поважає права громадян, що проживають на її території. У цьому випадку нас, звісно, цікавлять люди, які розмовляють російською», – заявив він.

Окремо Шойгу звинуватив Захід у затягуванні війни та заявив, що західні країни нібито зацікавлені у продовженні бойових дій.

Нагадаємо, під час переговорів у Пекіні президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін обговорили війну РФ проти України, ситуацію на Близькому Сході та безпекову ситуацію навколо Корейського півострова. Водночас китайська сторона не розкрила деталей розмови щодо України.

На тлі міжнародних переговорів президент України Володимир Зеленський під час саміту «Бухарестської дев’ятки» закликав партнерів активізувати роботу над гарантіями безпеки для України та визначити механізми роботи «коаліції охочих». Також глава держави раніше повідомляв про формування антибалістичної коаліції разом із європейськими союзниками.