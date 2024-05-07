Україна має системно працювати над посиленням європейських санкцій – керівник Секретаріату Ради підприємців при уряді

Санкції проти РФ мають безупинно посилюватися, і знищувати послаблення та лазівки – Заблоцький

Європа розробила вже 14 пакет санкцій проти РФ, і останнім часом серйозно взялася за дотримання вже введених обмежень. Водночас, Кремль знаходить нові лазівки та добивається послаблення запроваджених санкцій. Тому Україна має не тільки пропонувати нові заборони, але й системно працювати над знищенням послаблень та лазівок, які дають Росії змогу заробляти. Про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

«Якщо санкції не працюють, ми повинні не просто відверто говорити, а постійно наголошувати на тому, що не може бути пом’якшень, обмежень чи послаблень. Навпаки – кожен пакет санкцій має стосуватися як перегляду того, що не працює, так і розширення заборон. Тому що ми бачимо: з’являються нові лазівки, можливості адаптації, входження, використання тіньового флоту чи третіх країн, тобто цілий спектр різних можливостей для того, щоб обходити санкції», – наголосив експерт.

Також він висловив переконання, що такий тиск має відбуватися системно та послідовно, а санкції мають торкатися більш болісних галузей, і дуже серйозно бити по економіці РФ.

«Завдання санкцій – обмежити економічні можливості ведення війни з боку Росії. Тобто, вони мають працювати так, щоб не допустити використання цього ресурсу. А ми бачимо, що, на жаль, санкції продовжують активно приносити прибутки російському бюджету і фінансувати війну. Тому будь-що, що стосується пом’якшень чи обмежень, має бути відхилене. І однозначно при перегляді або формуванні нового пакету санкцій треба повертатися до того, що не працює, в тому числі й що пом’якшень», – резюмував експерт.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.