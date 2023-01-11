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ЗСУ розгромили позиції зенітно-ракетних комплексів ворога та збили гелікоптер — Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили позиції зенітно-ракетних комплексів ворога та збили гелікоптер — Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління
фото:Генштаб

Російські окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

Триває 322 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають.

Також, безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує агресію російської федерації, надаючи свою інфраструктуру для відновлення боєздатності підрозділів противника. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Разом з тим, російські окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку

Від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку

Під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині.

На Запорізькому напрямку

Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку

Противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські загарбники посилюють режимні заходи, перевіряють місцеве населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими російськими окупантами. Так, станом на 9 січня, тільки у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

За наявною інформацією, прикордонна служба ФСБ Російської Федерації з 09 січня цього року ввела в дію наказ про забезпечення обмежень щодо виїзду за кордон громадян, які придатні до військової служби.

Українська авіація протягом доби завдала тринадцять ударів по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

 

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Теги: Бахмут окупанти авіація Дніпро Генштаб наказ Авдіївка гелікоптер Херсон місто кордон населення ліжко ворог Білорусь

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