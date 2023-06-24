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Місцями грози та навіть град: прогноз погоди на 24 червня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями грози та навіть град: прогноз погоди на 24 червня
Вдень повітря прогріється до 27-32° тепла
фото з відкритих джерел

На заході будуть помірні дощі з грозами

У суботу, 24 червня, у багатьох регіонах України дощитиме, будуть грози та навіть град. Втім, у багатьох областей пануватиме спека. Про це інформує Укргідрометцентр.

 В Україні - мінлива хмарність. На заході будуть помірні дощі з грозами, а місцями град та шквали 15-20 м/с. Вночі синоптики значні дощі. На решті території країни - без опадів. Втім, вдень короткочасні дощі, подекуди грози та пориви вітру 15-20 м/с. На півдні - без опадів.

Вночі температура повітря становитиме 15-20° тепла. Вдень повітря прогріється до 27-32° тепла. Трохи прохолодніше буде у західних областях: стовпчики термометрів покажуть 19-24°

Місцями грози та навіть град: прогноз погоди на 24 червня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде. Втім, вдень - короткочасні дощі, а місцями - грози. Під час грози пориви вітру місцями сягатимуть 15-20 м/с.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +15-20°. Вдень температура повітря підніметься до позначок +27-32°. Вночі в Києві стовпчики термометрів покажуть +17-19°, а вдень - 28-30° тепла.

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Теги: прогноз погоди спека повітря

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