Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня

В Україні сьогодні буде спека - до +37°

У низці регіонів будуть грози та сильний вітер

В Україні у четвер, 6 липня, буде спека - до +37°. Втім, у низці регіонів будуть грози та сильний вітер. Про це повідомили синоптики «Укргідрометцентру».

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В регіонах буде мінлива хмарність. На заході, півночі та у більшості центральних областей - короткочасні дощі та грози. На решті території України опадів не буде. Під час грози місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі на більшій частині території країни температура повітря буде +15-20°.На півдні та сході країни стовпчики термометрів покажуть 23° тепла.

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Вдень повітря прогріється до +29-34°, а в південних областях очікується до +37°. Тим часом свіжіше буде у західних областях та на Житомирщині - +23-28°. У Карпатах стовпчики термометрів покажуть +17-22°.

На Київщині на 6 липня буде мінлива хмарність. Вночі місцями дощитиме, а вдень - грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, але під час гроз місцями пориви - 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +15-21°, а вдень підніметься до +29-34°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, а вдень - 30-32° вище нуля.

Штормове попередження

Синоптики попереджають про гідрометеорологічні явища, що накриють країну у четвер. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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«Вдень 6 липня у західних, північних, більшості центральних областей грози», - йдеться у повідомленні.