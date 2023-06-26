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На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
фото з відкритих джерел

Підвищення температури повітря до спеки очікується на початку липня

На Україну насувається потужний циклон Lambert – від понеділка, 26 червня, в деяких регіонах можливі рясні дощі з грозами. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптик порадила мешканцям східних областей України підготувати парасольки. Також дощі з грозами можуть бути на південному сході, у Полтавській та Черкаській областях, а також у Дніпрі.

Місцями дощі 26 червня також ймовірні на півночі й заході України. На решті території – суха погода.

На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода фото 1

Температура повітря впродовж понеділка, 26 червня, коливатиметься в комфортних межах +21+26 градусів, на півдні – +25+30, на північному сході повітря свіжіше +18+22 градуси. 

У Києві у понеділок вдень +21+23 градуси. Є ймовірність локальних дощів. Вітер очікується з північного заходу, пориви завтра можуть бути сильними.

Підвищення температури повітря до спеки очікується на початку липня.

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Теги: повітря вітер Наталка Діденко погода

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