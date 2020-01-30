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    Імпічмент Трампа: Парнаса вигнали зі слухань у Сенаті

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    Імпічмент Трампа: Парнаса вигнали зі слухань у Сенаті

    Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер запросив Парнаса бути його особистим гостем на процесі

    Поліція Капітолію у Вашингтоні випровадила пов'язаного з особистим адвокатом президента США Рудольфом Джуліані американського бізнесмена Лева Парнаса з Сенату США, де проходить суд у рамках імпічменту Дональда Трампа.

    Про це у Twitter повідомив сенатор-республіканець Тед Круз.

    За його словами, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер запросив Парнаса бути його особистим гостем на процесі.

    «Кілька хвилин тому Парнаса вигнали з галереї, тому що він носить браслет на щиколотці, оскільки є обвинуваченим у серйозних злочинах!» - написав Круз.

    Також Парнас в інтерв'ю MSNBC заявив, що в травні минулого року президентові України Володимиру Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде заморожена, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена.

    Як відомо, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

    Напередодні юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

    Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

    Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

    Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.

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