Штурм Авдіївки. Російська армія визнала, що безсила

РФ від безвиході кинула на штурм Авдіївки ПВК Вагнера

Російська армія виявилась неспроможною взяти Авдіївку – про це свідчить рішення міністра оборони країни-агресора Шойгу кинути у бій бійців ПВК Вагнер. Подробиці повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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За його словами, українські воїни за три тижні знищили більшість піхоти та техніки 114-ї, 15-ї, 21-ї та 30-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ, які штурмували північніше Авдіївки. З початку наступу 1 жовтня окупантам вдалося просунутись до півтора кілометра вперед, після чого вони сьогодні, 24 жовтня, встановили вночі прапор на териконі коксохімічного заводу.

«Тобто навіть не зайняли терикон, а встановили прапор та втекли. Зайняти терикон противник не може, бо він прицільно прострілюється нашими вогневими засобами. Очевидно, командування 114-ї бригади хоче показати якийсь піар-успіх для прикриття провалу свого наступу, адже прорвати оборону українських військ та вийти на Степове-Бердичі росіяни не змогли», – підкреслив Бутусов.

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Він додав, що резерви 1-го корпусу ЗС РФ понесли великі втрати, тому російське командування сьогодні кинуло на штурм Авдіївки підрозділи ПВК Вагнер. З цієї причини їх амністували, оскільки інших резервів для проведення штурму у окупантів немає – російська армія скута боями на усьому фронті.

«Це трофеї з першої групи вагнерівців, які атакували позиції 110-ї механізованої бригади, група була повністю знищена. Шойгу та Герасімов кидають у бій Вагнер, щоб отримати виправдання, чому Авдіївку не взяла регулярна армія, і перекласти відповідальність за провал наступу не на війська Міноборони, а на структуру знищеного за наказом Шойгу Пригожина», – заявив журналіст та продемонстрував знайдений флаг із емблемою ПВК Вагнер.

Він додав, що битва за Авдіївку для керівництва РФ перетворилась не тільки у комічну військову операцію, але й у політичну інтригу, питання престижу для Міноборони країни-агресора.

Нагадаємо, у районі Авдіївки Донецької області російські загарбники зазнають значних втрат. На знімках, опублікованих Maxar Technologies і Planet Lab, видно понад 109 знищених російських транспортних засобів в період з 10 по 20 жовтня, «вказуючи на те, що за півтора тижні Росія втратила сили розміром з бригаду». Реальна кількість, додало видання, ймовірно, «істотно вища».