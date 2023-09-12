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«Південь» вказав на причину російських обстрілів Зміїного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Південь» вказав на причину російських обстрілів Зміїного
Ворог продовжує свою активність над акваторією Чорного моря, в тому числі з використанням тактичної авіації
фото з відкритих джерел

Росію непокоїть, що Україна всупереч зупиненій зерновій угоді все одно продовжує розвиватися як морська держава

Росії не дає спокою той факт, що Україна розвивається як морська держава. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«Ворог продовжує свою активність над акваторією Чорного моря, в тому числі з використанням тактичної авіації, час від часу спрямовуючи керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний. І таким чином намагається тиснути на цивільне судноплавство, оскільки їм не дає спокою той факт, що Україна всупереч навіть зупиненій зерновій угоді все одно продовжує розвиватися як морська держава і намагається просувати свої ініціативи, навіть навігаційні, які були вдало реалізовані за допомогою чотирьох суден», – сказала Гуменюк.

Тиск РФ, за словами Гуменюк, проявляється також і в атаках на припортову інфраструктуру з боку Росії. Таким чином Росія намагається переконати світову спільноту, що українська припортова інфраструктура не може функціонувати. Також це і атаки на морські транспортні шляхи.

Нагадаємо, російська авіація здійснює польоти у напрямку острова Зміїний та акваторії Чорного моря. Це може бути загрозою гуманітарним коридорам, які відкрили для евакуації суден з українських портів.

До слова, обстрілом острова Зміїний Росія намагається продемонструвати свою присутність в Чорному морі

Теги: росія війна Чорне море

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