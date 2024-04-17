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У затопленому Орську люди набирають воду з калюж (фото, відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
У затопленому Орську люди набирають воду з калюж (фото, відео)
Мешканці міста черпають воду з калюж або під час дощу вивішують із вікон відра
фото: Телеграм-канал / 7×7 Горизонтальна Росія

Водопостачання у місті відсутнє 12-й день, з моменту підняття рівня води в річці Урал та руйнування дамби

У російському місті Орськ, яке вже два тижні потерпає від потопу через прорив дамби, відсутнє водопостачання. Тому жителі затопленого міста змушені набирати воду з калюж. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал «7×7 - Горизонтальна Росія».

Водопостачання у місті відсутнє 12-й день, відколи почалося його затоплення після підняття рівня води в річці Урал та руйнування дамби, яка не витримала напору паводку. 

Мешканці міста черпають воду з калюж або під час дощу вивішують із вікон відра. Добута таким чином вода використовується, як правило, для побутових та технічних потреб.

Російське видання «Новые Известия» пише, що частина свердловин, з яких брали воду для централізованого постачання залишається підтопленою. 

«Вода зараз у Орську на вагу золота. Питну воду розвозять волонтери, за нею вишиковуються величезні черги. З крана вода тече з перебоями та брудна. Син, мабуть, через забудькуватість почистив зуби цією водою, підсумок – 40 температура і блювання 3 дні, було отруєння», – розповіла місцева мешканка Ганна.

За словами мера міста Василя Козупиці, свердловини запустять у роботу, коли відступить паводок, оскільки у разі потрапляння паводкових вод у свердловини відбудеться зараження питної води.

До слова, як з'ясувалося, родина Василя Козупиці, мера міста Орська, затопленого через прорив дамби, купує елітне житло в Еміратах та хизується у соцмережах своїм виїздом з Росії. 

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води. 

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.

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Теги: росія паводок водопостачання

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