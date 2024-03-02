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Ексміністр оборони США назвав наступну ціль Путіна після України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ексміністр оборони США назвав наступну ціль Путіна після України
Леон Панетта зазначив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах
фото з відкритих джерел

Леон Панетта: «Якщо не зупинити Путіна в Україні, він продовжить свою агресію не лише проти Грузії, а й проти інших країн-членів НАТО»

У разі досягнення успіху в Україні наступною мішенню  російського диктатора Володимира Путіна стане Грузія. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» сказав колишній міністр оборони США та ексдиректор ЦРУ Леон Панетта.

За його словами, якщо не зупинити Путіна в Україні, він продовжить свою агресію не лише проти Грузії, а й проти інших країн-членів НАТО, які межують із Росією.

«Тому абсолютно важливо, щоб США спробували працювати з Грузією для забезпечення її безпеки», – сказав Панетта.

Леон Панетта зазначив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах.

«Це його головна мета і очевидно, що для захисту нашої національної безпеки ми маємо зробити так, щоб Путіну не вдалося здійснити свої наміри», – заявив Панетта.

Раніше повідомлялося, що якщо Україна програє в повномасштабній війні, то з Росією доведеться воювати всьому НАТО. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.

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Теги: розвідка росія міністр путін Грузія Україна Ллойд Остін

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