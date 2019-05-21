Онуфрій каже, що чекав конфлікту Епіфанія та Філарета



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Патріарх Філарет заявив, що у Православній церкві України можливий розкол

За словами глави Московської церкви в Україні, розколи лікуються любов’ю, а не адміністративним бажанням

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що конфлікту між предстоятелем Православної церкви України митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм та почесним патріархом ПЦУ Філаретом треба було очікувати. Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Онуфрія, він навіть знав, що конфлікт буде.

«Я знав, що це буде. Таким чином розколи не лікуються. Вони лікуються любов’ю, покаянням, осмисленням, а не адміністративними бажаннями», - вважає очільник Московської церкви.

Як відомо, 12 травня почесний патріарх Філарет заявив, що у Православній церкві України можливий розкол, тому що з моменту створення ПЦУ її предстоятель, митрополит Київський і всієї України Епіфаній припинив спілкуватися з ним, а також порушив попередні домовленості, за якими Філарет мав би керувати церквою, а Епіфаній представляти її на зовнішньому рівні. Також Філарет запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує. Після цього деякі засоби масової інформації заявили, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія. За кілька днів, 14 травня предстоятель Православної церкви Епіфаній спростував інформацію про розкол у Помісній церкві. «Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє єдиної помісної Української православної церкви», - підкреслив він.

Нагадаємо, 9 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній поспілкувався з очільником Московської церкви Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій.

Як повідомлялося, 30 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм.

У той же день Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.