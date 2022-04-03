У Бучі в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти

Поховання влаштували на території церкви у Бучі в середині березня 2022 року

Поховання влаштували на території церкви у Бучі в середині березня 2022 року

Дві могили вириті у дворах мікрорайонів міста

У містечку Буча, що під Києвом, в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти. Дві могили вирили у дворах мікрорайонів міста. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв’ю «Главкому», яке буде опубліковано найближчим часом.

«Максимальну кількість громадян, яких ми називаємо «200-ті», зібрали і похоронили у двох братських могилах громади. Однак велика кількість тіл людей досі лежить на вулицях, тротуарах, проїзній частині міста. Завтра (3 квітня – «Главком») очікуємо на дозвіл, щоб комунальні служби міста приступили до поховань цих загиблих», – наголосив міський голова.

Окремо Федорук зауважив, що досі не поховано 22 мирні людини, котрі хотіли евакуюватися і яких російські солдати вбили на перехресті вулиць Вокзальна-Яблунська у Бучі. Їхні тіла лежать на місці вбивства.

Раніше була інформація, що у Бучі в братській могилі поховано 67 людей. Це були мирні жителі містечка. Декого із загиблих так і не вдалося опізнати. Братську могилу 10 березня вирили на території міської церкви.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.