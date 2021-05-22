Фінал «Євробачення-2021»: де і коли дивитися

Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19

Фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який відбудеться в нідерландському Роттердамі 22 травня, можна буде подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.

Крім того, фінал «Євробачення» можна буде подивитися на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці «Євробачення».

Трансляція почнеться в суботу, 22 травня о 22:00.

Напередодні визначилися всі учасники фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2021» в нідерландському Роттердамі.

Традиційно у фіналі виступатимуть країни «великої п’ятірки» – Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія. Крім того, до гранд-фіналу потрапляє країна-господарка – Нідерланди.

З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

Повний список фіналістів та їх порядок такий:

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.