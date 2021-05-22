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    Фінал «Євробачення-2021»: де і коли дивитися

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    Сьогодні відбудеться фінал &laquo;Євробачення-2021&raquo; - Фінал «Євробачення-2021»: де і коли дивитися
    Сьогодні відбудеться фінал «Євробачення-2021»
    Фото з відкритих джерел

    Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19

    Фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який відбудеться в нідерландському Роттердамі 22 травня, можна буде подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.

    Крім того, фінал «Євробачення» можна буде подивитися на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці «Євробачення».

    Трансляція почнеться в суботу, 22 травня о 22:00.

    Напередодні визначилися всі учасники фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2021» в нідерландському Роттердамі.

    Традиційно у фіналі виступатимуть країни «великої п’ятірки» – Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія. Крім того, до гранд-фіналу потрапляє країна-господарка – Нідерланди.

    З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

    З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

    Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

    Повний список фіналістів та їх порядок такий:

    1. Кіпр: співачка Elena Tsagrinou — «El Diablo»;

    2. Албанія: Anxhela Peristeri з піснею «Karma»;

    3. Ізраїль: співачка Eden Alene — «Set Me Free»;

    4. Бельгія: гурт Hooverphonic з піснею «The Wrong Place»;

    5. Росія: співачка Manizha — «Russian Woman»;

    6. Мальта: Destiny з піснею «Je Me Casse»;

    7. Португалія: гурт The Black Mamba — «Love Is On My Side»;

    8. Сербія: Hurricane з піснею «LOCO LOCO»;

    9. Велика Британія: співак James Newman — «Embers»;

    10. Греція: Stefania з піснею «Last Dance»;

    11. Швейцарія: співак Gjon’s Tears — «Tout l’Univers»;

    12. Ісландія: Daði og Gagnamagnið з піснею «10 Years»;

    13. Іспанії: співак Blas Cantó — «Voy A Quedarme»;

    14. Молдова: Natalia Gordienko з піснею «SUGAR»;

    15. Німеччина: співак Jendrik — «I Don’t Feel Hate»;

    16. Фінляндія: гурт Blind Channel з піснею «Dark Side»;

    17. Болгарія: VICTORIA — «Growing Up Is Getting Old»;

    18. Литва: гурт The Roop з піснею «Discoteque»;

    19. Україна: Go_A з піснею «SHUM»;

    20. Франція: співачка Barbara Pravi з піснею «Voilà».

    21. Азербайджан: Efendi з піснею «Mata Hari»;

    22. Норвегія: співак TIX — «Fallen Angel»;

    23. Нідерланди: співак Jeangu Macrooy з піснею «Birth Of A New Age»;

    24. Італія: гурт Måneskin — «Zitti E Buoni»;

    25. Швеція: співак Tusse з піснею «Voices»;

    26. Сан-Марино: співачка Senhit з піснею «Adrenalina»;

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

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    Теги: Євробачення конкурс Україна співачка співак
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    Фінал «Євробачення-2021»: де і коли дивитися