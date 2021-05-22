Фінал «Євробачення-2021»: де і коли дивитися
Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19
Крім того, фінал «Євробачення» можна буде подивитися на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці «Євробачення».
Трансляція почнеться в суботу, 22 травня о 22:00.
Напередодні визначилися всі учасники фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2021» в нідерландському Роттердамі.
Традиційно у фіналі виступатимуть країни «великої п’ятірки» – Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія. Крім того, до гранд-фіналу потрапляє країна-господарка – Нідерланди.
З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.
З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.
Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.
Повний список фіналістів та їх порядок такий:
-
Кіпр: співачка Elena Tsagrinou — «El Diablo»;
-
Албанія: Anxhela Peristeri з піснею «Karma»;
-
Ізраїль: співачка Eden Alene — «Set Me Free»;
-
Бельгія: гурт Hooverphonic з піснею «The Wrong Place»;
-
Росія: співачка Manizha — «Russian Woman»;
-
Мальта: Destiny з піснею «Je Me Casse»;
-
Португалія: гурт The Black Mamba — «Love Is On My Side»;
-
Сербія: Hurricane з піснею «LOCO LOCO»;
-
Велика Британія: співак James Newman — «Embers»;
-
Греція: Stefania з піснею «Last Dance»;
-
Швейцарія: співак Gjon’s Tears — «Tout l’Univers»;
-
Ісландія: Daði og Gagnamagnið з піснею «10 Years»;
-
Іспанії: співак Blas Cantó — «Voy A Quedarme»;
-
Молдова: Natalia Gordienko з піснею «SUGAR»;
-
Німеччина: співак Jendrik — «I Don’t Feel Hate»;
-
Фінляндія: гурт Blind Channel з піснею «Dark Side»;
-
Болгарія: VICTORIA — «Growing Up Is Getting Old»;
-
Литва: гурт The Roop з піснею «Discoteque»;
-
Україна: Go_A з піснею «SHUM»;
-
Франція: співачка Barbara Pravi з піснею «Voilà».
-
Азербайджан: Efendi з піснею «Mata Hari»;
-
Норвегія: співак TIX — «Fallen Angel»;
-
Нідерланди: співак Jeangu Macrooy з піснею «Birth Of A New Age»;
-
Італія: гурт Måneskin — «Zitti E Buoni»;
-
Швеція: співак Tusse з піснею «Voices»;
-
Сан-Марино: співачка Senhit з піснею «Adrenalina»;
Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.
Читайте також: