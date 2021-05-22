Гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify

Shum займає п’яту сходинку у топ-50 трендів Spotify по всьому світу

Представник України на «Євробаченні-2021» гурт Go_A із піснею Shum посів п'яте місце у рейтингу світових трендів у Spotify. Про це Go_A повідомив у Instagram.

«А тим часом, Shum займає п’яту сходинку у топ-50 трендів Spotify по всьому світу! Як вам така новина?», – написали музиканти.

Spotify є одним з найпопулярніших інтернет-сервісів потокового аудіо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Go_A (@go_a_band)

Go_A сьогодні у Роттердамі (Нідерланди) виступить у фіналі «Євробачення-2021», який розпочнеться о 22:00 за київським часом. Український гурт вийде на сцену під 19-м номером.

Фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який відбудеться в нідерландському Роттердамі о 22:00 22 травня, можна буде подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.

Крім того, фінал «Євробачення» транслюватимуть на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці «Євробачення».

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.