У Німеччині відбулись обшуки в офісах «Газпрому»

Правоохоронці обшукали офіси Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH

Представники Європейського Союзу провели обшуки в офісах німецьких підрозділів «Газпрому» у рамках розслідування ролі російського монополіста у завищенні цін на газ у Європі до рекордних значень. Про це пише агентство Bloomberg.

Правоохоронці обшукали офіси Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, на частку яких припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.

ЄС активізував розслідування впливу «Газпрому» на енергетичну кризу в Європі у зимовий період 2021-22 років. Тоді Газпром обмежив додаткові постачання газу якраз у той час, коли запаси газу в Європі впали до найнижчого рівня за останні десять років.

На початку поточного року глава Міжнародного енергетичного агентства звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка призвела до закриття низки європейських заводів.

У січні очільниця антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер ініціювала розслідування дій «Газпрому».

У ході розслідування з'ясовувалися факти тиску з російської сторони на європейських політиків, щоб ті схвалили запуск «Північного потоку-2».

Нарпередодні Євросоюз відмовився платити за російський газ у рублях.

Раніше повідомлялося, що країни G7 не будуть Росії платити за газ в рублях.