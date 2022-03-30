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    У Німеччині відбулись обшуки в офісах «Газпрому»

    ЄС активізував розслідування впливу &laquo;Газпрому&raquo; на енергетичну кризу в Європі - У Німеччині відбулись обшуки в офісах «Газпрому»
    ЄС активізував розслідування впливу «Газпрому» на енергетичну кризу в Європі
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронці обшукали офіси Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH

    Представники Європейського Союзу провели обшуки в офісах німецьких підрозділів «Газпрому» у рамках розслідування ролі російського монополіста у завищенні цін на газ у Європі до рекордних значень. Про це пише агентство Bloomberg.

    Правоохоронці обшукали офіси Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, на частку яких припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.

    ЄС активізував розслідування впливу «Газпрому» на енергетичну кризу в Європі у зимовий період 2021-22 років. Тоді Газпром обмежив додаткові постачання газу якраз у той час, коли запаси газу в Європі впали до найнижчого рівня за останні десять років.

    На початку поточного року глава Міжнародного енергетичного агентства звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка призвела до закриття низки європейських заводів.

    У січні очільниця антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер ініціювала розслідування дій «Газпрому».

    У ході розслідування з'ясовувалися факти тиску з російської сторони на європейських політиків, щоб ті схвалили запуск «Північного потоку-2».

    Нарпередодні Євросоюз відмовився платити за російський газ у рублях.

    Раніше повідомлялося, що країни G7 не будуть Росії платити за газ в рублях.

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    Теги: ЄС росія окупанти газ Газпром війна розслідування Україна окупація #stoprussia
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    У Німеччині відбулись обшуки в офісах «Газпрому»