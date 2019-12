Більдт застеріг Зеленського від переслідування Порошенка

Карл Більдт про нову справу щодо Порошенка: «Це Україна в найгіршому прояві»

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, а також колишній прем'єрміністр і глава МЗС Швеції Карл Більдт застеріг президента України Володимира Зеленського від переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Більдт опублікував у Twitter посилання на статтю про відкриття ще одного провадження щодо Порошенка під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 році.

«Це Україна в найгіршому прояві. Янукович посадив Тимошенко до в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те саме. Сором!», - написав Більдт.

