Більдт застеріг Зеленського від переслідування Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт

Карл Більдт про нову справу щодо Порошенка: «Це Україна в найгіршому прояві»

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, а також колишній прем'єрміністр і глава МЗС Швеції Карл Більдт застеріг президента України Володимира Зеленського від переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Більдт опублікував у Twitter посилання на статтю про відкриття ще одного провадження щодо Порошенка під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 році.

«Це Україна в найгіршому прояві. Янукович посадив Тимошенко до в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те саме. Сором!», - написав Більдт.

This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx — Carl Bildt (@carlbildt) 10 грудня 2019 р.

Нагадаємо, за заявою Портнова ДБР відкрило ще одне провадження щодо Порошенка під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 році.

Натомість адвокат Порошенка Ігор Головань вважає, що Портнов заклав міну під Зеленського.

«Портному і Трубі байдуже, що звинувачують вони не стільки п'ятого президента Порошенка, скільки президента Зеленського і всю його команду переговорників, для яких Мінські домовленості продовжують служити основою роботи «нормандського формату», держави-члени якого віддані їхній повній імплементації. Агентам впливу держави-агресора головне - завдати шкоди Україні», - підкреслив Головань.

Раніше повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів про зв'язок Портнова з ДБР.

Адвокат Порошенка пообіцяв притягнути до відповідальності Трубу та Портнова.

Також Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

Слід також зазначити, що Національна поліція України 6 листопада зареєструвала кримінальне провадження через тиск колишнього депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), яка працює над підготовкою матеріалу про нього.

Наступного дня поліція відкрила провадження за заявою Портнова про перешкоджання його «журналістській діяльності».

1 листопада ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів із боку Портнова.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.