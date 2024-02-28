Подоляк прокоментував події в Придністров'ї і розповів, чи чекати ескалації

Михайло Подоляк зазначив, що немає ніякої ескалації і не буде на цьому напрямку

Подоляк зауважив, що події, що трапились сьогодні не викликають занепокоєння ні в Молдові, ні в Україні, ні в Євросоюзі

Радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк заявив, що розгойдування ситуації в Придністров'ї є стандартною інформаційною програмою, яка ні на кого сьогодні не впливає. Про це Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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«Немає ніякої ескалації і не буде на цьому напрямку. Ці звернення абсолютно не мають сенсу. Пропагандистськи вони зробили заяву, але логістично Росія туди не має жодного шансу дістатися», – пояснив Подоляк.

Подоляк зауважив, що події, що трапились сьогодні не викликають занепокоєння ні в Молдові, ні в Україні, ні в Євросоюзі.

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«Чи буде це мати якісь інформаційні наслідки? Так, Росія буде це використовувати кілька днів. Це стандартні інформаційні програми. Вони ні на кого сьогодні не впливають», – додав він.

Нагадаємо, 28 лютого, так зване керівництво невизнаного Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови».

Перед з’їздом лунали побоювання, що «депутати» можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. Цей з’їзд є сьомим подібним заходом, попередній перед ним проходив ще у 2006 році. Тоді «депутати» вирішили проводити референдум за приєднання до Росії.

Після нього придністровський «центрвиборчком» оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження «незалежності», доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих «результатів».

Як повідомлялося, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.