Їздила в Крим та Москву. Соцмережі обурені, що Alina Pash поїде на Євробачення

Аліну Паш в соцмережах звинуватили у порушенні правил відбору через її виступ у 2015 році в окупованому Росією Криму

Мережа обурена перемогою співачки Alina Pash (Аліна Паш) у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» та потребує її дискваліфікації.

Аліна Паш отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 балів. Друге і третє місця посіли Kalush Orchestra і Wellboy.

У коментарях під постами в Інстаграмі та під відео в Ютубі та Фейсбук величезна кількість негативних відгуків про Аліну та її виступ.

Нагадаємо, перед початком фіналу нацвідбору на Євробачення-2022 під будівлею активісти влаштували акцію протесту проти фіналістки Alina Pash.

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що фіналістка Нацвідбору на «Євробачення» Alina Pash виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Юзери пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви.

Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі знаменитість пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. А щодо інтерв'ю Катерині Осадчій, вона зазначила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.

Втім, Паш підтвердила, що у Москві вона все ж була, але за місяць до концерту, на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. За її словами, саме ці дві події вона переплутала.

Також Аліна вкотре наголосила, що завжди вважала та вважатиме Крим українським.

Артистка потрапила в базу Миротворець, її звинуватили в свідомому порушенні державного кордону.

У 2017 році в мережі з'явилися світлина, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля у Москві. Виконавиця була одягнена у світшот з написом Kyiv.

Відомо, що у 2018 році Паш збиралася виступати на фестивалі у інноваційному центрі Сколково в Москві, але артистка передумала через хвилю критики.

Учасницю українського Національного відбору на Євробачення-2022 Аліну Паш в соцмережах звинуватили у порушенні правил відбору через її виступ у 2015 році в окупованому Росією Криму. За вимогами конкурсу, такі дії заборонені для учасників Нацвідбору.

«Вітаємо нову патріоточку, Alina Pash яка буде представляти нашу Неньку на Євробаченні. Я звісно ніколи не дивлюсь це лайно, просто щоб ви потім не бігали тут ошпарені коли ця щілина полізе обніматись з рускімі братушкамі і почне тріщати про братскіє нороти і музика внєпалітікі. А саме так воно і буде, і тут я повністю згоден з пані Tetiana Shvydchenko. Зашквару з Марув їм було мало. Що ж. Значить будуть пи**жені вдруге.

Yaroslav Lodygin просто знайте – ви там всі кончені», – пише Дмитро Гладунець.

Користувачі Facebook зазначають, що Євробачення – це політичний конкурс, який у цьому році ми уже програли.

Нагадаємо, фінал національного відбору на Євробачення–2022 відзначився гучним скандалом. Після оголошення переможця гурт Kalush Orchestra заявив про фальсифікації.

Музиканти звинуватили Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів. Гурт Kalush Orchestra вимагав показати їм протоколи голосування глядачів, і це при тому, що саме за цим голосування цей гурт набрав найбільше балів. А от за балами журі він посів третє місце.

Артисти також пояснюють, що проблема в тому, що під час прямого ефіру не показали фінальні голоси і ведучий плутався в цифрах під час оголошення балів за результатами голосування глядачів. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.

Анжеліку Рудницьку також здивувало те, що ведучий Тімур Мірошниченко міг заплутатись у балах під час оголошення результату.

Раніше співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, презентував довгоочікувану прем'єру треку для Нацвідбору «Євробачення».

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

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