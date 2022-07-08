Що робити з Кримським мостом? Колишній головнокомандувач НАТО дав чітку рекомендацію Україні

На думку генерала атака на міст повністю виправдана агресією РФ проти України

Брідлав: «Кримський міст є законною мішенню»

Колишній командувач військ НАТО Філіп Брідлав закликав Україну зірвати Кримський міст. Про це пише The Times.

Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши міст через Керченську протоку, який з'єднує материкову Росію з Кримом, використовуючи нещодавно поставлені ракети «Гарпун», – заявив Брідлав,

За словами колишнього верховного головнокомандувача союзних сил США та НАТО в Європі, генерала ВПС США у відставці, атака на міст повністю виправдана агресією РФ проти України з усіх боків.

«Кримський міст є законною мішенню», – переконаний Брідлав. Його думка зміцнилася після чергового ракетного удару російських окупантів по Краматорську 7 липня. Через обстріл у місті знову загинули мирні жителі.

Як повідомлялося, російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Попередньо відомо про одного загиблого та шістьох поранених.

Раніше повідомлялося, що рашисти знову здійснили авіаракетний удар по Краматорську, є жертви.

Нагадаємо, увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Також 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».