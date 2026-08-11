Найавторитетніший гороскоп на 12 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Сонячне затемнення в Леві змінює акценти дня: кому доведеться переглянути плани та стосунки

12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення в знаку Лева – одна з головних астрологічних подій року. Воно збігається з молодиком і посилює теми оновлення, особистих цілей, самореалізації та важливих життєвих рішень.

Цей день може стати символічною точкою переходу, коли особливо гостро відчувається потреба змінити те, що більше не відповідає внутрішнім прагненням. Астрологи радять не поспішати з остаточними рішеннями, а використати цей період для переоцінки планів і визначення подальшого напрямку.

Що прогнозують астрологи на 12 серпня 2026 року

12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення в знаку Лева, яке збігається з молодиком. Сонце та Місяць з'єднуються в Леві, а поруч перебуває Юпітер. В астрологічній традиції таке поєднання пов'язують із темами особистого розвитку, самореалізації, творчості, лідерства та переосмислення власних цілей.

Цей день може сприйматися як символічна точка нового циклу. Водночас затемнення не варто трактувати як гарантію конкретних подій – для ухвалення важливих життєвих, фінансових чи інших серйозних рішень краще спиратися на факти та реальні обставини.

Головна тема дня

Оновлення особистих цілей і готовність відмовитися від того, що більше не відповідає вашим справжнім пріоритетам.

Скупчення Сонця, Місяця, Меркурія та Юпітера в Леві робить особливо помітними питання самовираження, впевненості та бажання бути почутим. Для когось це може стати поштовхом до нового професійного задуму, для когось – приводом переглянути особисті плани або стосунки.

Водночас Марс у Раку додає до цієї яскравої левової енергії емоційності. Тому бажання діяти може виникати швидше, ніж готовність оцінити наслідки. Найкраще використовувати день для усвідомлення власних бажань і визначення подальшого напрямку.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – у Леві, близько 22°. Сонце бере участь у повному сонячному затемненні, тому тема особистої ідентичності та самореалізації виходить на перший план.

– у Леві, близько 22°. Сонце бере участь у повному сонячному затемненні, тому тема особистої ідентичності та самореалізації виходить на перший план. 🌙 Місяць – у Леві, близько 11°. Молодик і сонячне затемнення посилюють символіку нового циклу та переоцінки емоційних потреб.

– у Леві, близько 11°. Молодик і сонячне затемнення посилюють символіку нового циклу та переоцінки емоційних потреб. ☿ Меркурій – у Леві, близько 5°. Посилює впевненість у висловлюваннях, творчий підхід до спілкування та прагнення говорити прямо.

– у Леві, близько 5°. Посилює впевненість у висловлюваннях, творчий підхід до спілкування та прагнення говорити прямо. ♀ Венера – у Терезах, близько 3°. Сприятливе положення для тем партнерства, дипломатії, гармонії та взаєморозуміння.

– у Терезах, близько 3°. Сприятливе положення для тем партнерства, дипломатії, гармонії та взаєморозуміння. ♂ Марс – у Раку, близько 0°. Дії стають більш емоційними, а рішення можуть сильніше залежати від почуття безпеки та особистих переживань.

– у Раку, близько 0°. Дії стають більш емоційними, а рішення можуть сильніше залежати від почуття безпеки та особистих переживань. ♃ Юпітер – у Леві, близько 11°. Розширює прагнення до самореалізації, творчості, визнання та нових можливостей.

– у Леві, близько 11°. Розширює прагнення до самореалізації, творчості, визнання та нових можливостей. ♄ Сатурн – ретроградний в Овні, близько 14°. Спонукає переглядати особисті рішення, відповідальність і довгострокові цілі.

– ретроградний в Овні, близько 14°. Спонукає переглядати особисті рішення, відповідальність і довгострокові цілі. ♅ Уран – у Близнюках, близько 3°. Підсилює нестандартне мислення, цікавість і готовність до нових ідей.

– у Близнюках, близько 3°. Підсилює нестандартне мислення, цікавість і готовність до нових ідей. ♆ Нептун – ретроградний в Овні, близько 3°. Пов'язаний з переосмисленням особистих переконань і прагнень.

– ретроградний в Овні, близько 3°. Пов'язаний з переосмисленням особистих переконань і прагнень. ♇ Плутон – ретроградний у Водолії, близько 6°. Символічно підсилює процеси глибоких змін у питаннях свободи, взаємодії з іншими та суспільством.

– ретроградний у Водолії, близько 6°. Символічно підсилює процеси глибоких змін у питаннях свободи, взаємодії з іншими та суспільством. Енергетика дня: насичена, яскрава та переломна. Сонячне затемнення робить день важливим для переоцінки планів, але не вимагає негайних рішень.

Положення планет і градуси на 12 серпня підтверджуються астрологічною епімеридою, побудованою на даних NASA JPL Horizons.

Кольори дня

Золотий, жовтий, помаранчевий, білий.

Ці кольори в астрологічній символіці пов'язують із Левом, Сонцем, упевненістю та творчою енергією.

Щасливі числа

1, 3, 5, 11, 22.

Чого очікувати від дня – 12 серпня 2026 року

Головною подією стане повне сонячне затемнення в Леві. Воно відбудеться під час молодика, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем. Максимальна фаза затемнення припаде на 17:45:51 UTC.

В астрологічній інтерпретації цей момент пов'язують із завершенням застарілих сценаріїв і формуванням нових намірів. Особливо актуальними можуть стати питання особистого вибору, професійних амбіцій, творчості, кохання та бажання змінити власне життя.

Однак не все, що виникне цього дня, потребуватиме негайної реалізації. Деяким рішенням варто дати час, щоб відокремити справжні потреби від короткочасного емоційного пориву.

Кохання

У романтичній сфері може посилитися потреба у щирості та взаємній увазі. Сонячне затемнення в Леві загострює питання самоповаги та особистих меж, тому приховувати невдоволення або погоджуватися на те, що суперечить власним потребам, буде дедалі складніше.

Парам варто говорити одне з одним відкрито, але без боротьби за першість. Самотнім людям день може допомогти краще зрозуміти, яких стосунків вони насправді хочуть. Нові знайомства можливі, однак поспішати з висновками не варто.

Фінанси

Фінансова сфера потребує холодної голови. На тлі яскравої енергії Лева може виникнути бажання дозволити собі більше, ніж було заплановано, особливо якщо покупка пов'язана зі статусом, зовнішнім виглядом або бажанням справити враження.

Краще зосередитися на довгострокових цілях, переглянути бюджет і не приймати ризикових рішень лише через емоційний імпульс.

Робота

У професійній сфері можуть з'явитися нові ідеї або бажання змінити напрямок. День добре підходить для формування планів, презентації творчих задумів і визначення того, чого хочеться досягти найближчим часом.

Водночас важливі кадрові, фінансові чи кар'єрні рішення краще ухвалювати після перевірки всіх деталей. Затемнення може символічно позначити початок нового етапу, але його конкретні наслідки можуть проявитися не одразу.

Найсприятливіші знаки дня

♌ Леви – отримують потужний імпульс для переосмислення власних цілей і самореалізації.

– отримують потужний імпульс для переосмислення власних цілей і самореалізації. ♎ Терези – можуть відчути підтримку у питаннях партнерства, спілкування та особистих домовленостей.

– можуть відчути підтримку у питаннях партнерства, спілкування та особистих домовленостей. ♐ Стрільці – матимуть більше простору для нових ідей, навчання та розширення планів.

– матимуть більше простору для нових ідей, навчання та розширення планів. ♊ Близнюки – здатні побачити нестандартний вихід із ситуації та отримати корисну інформацію.

Кому варто бути обережнішими

♉ Тельцям – не варто робити різкі висновки щодо кар'єри, родини чи фінансової стабільності.

♋ Ракам – важливо контролювати емоційні реакції та не переносити особисті переживання на робочі рішення.

♒ Водоліям – бажано не вимагати від партнерів негайних відповідей і не руйнувати домовленості під впливом моменту.

Що варто зробити – 12 серпня:

визначити головні цілі на найближчий період;

переглянути плани, які більше не відповідають вашим пріоритетам;

записати ідеї, які хочеться реалізувати;

приділити увагу важливим стосункам;

перевірити фінансові та робочі домовленості;

залишити достатньо часу для спокійного обдумування рішень.

Чого краще уникати:

імпульсивних великих покупок;

категоричних заяв і ультиматумів;

конфліктів через бажання довести свою правоту;

ризикових фінансових рішень;

різких змін лише під впливом емоцій;

спроб контролювати те, що залежить від інших людей.

Гороскоп на 12 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Для Овнів 12 серпня може стати днем переосмислення творчих планів, особистих амбіцій і способу проявляти себе. Сонячне затемнення в Леві підштовхує звернути увагу на те, що приносить справжнє задоволення, а не лише відповідає чужим очікуванням. У професійній сфері може з'явитися бажання взятися за новий проєкт або повернутися до ідеї, яку раніше відкладали. Водночас фінансові рішення краще приймати без поспіху.

В особистому житті важливо залишатися щирими, але не вимагати постійного підтвердження власної значущості. Парам варто більше уваги приділити спільним планам і підтримці одне одного. Самотні Овни можуть відчути сильний інтерес до нової людини, однак краще дати знайомству розвиватися природно.

Для Тельців у центрі уваги можуть опинитися дім, родина та питання особистої стабільності. Затемнення у Леві здатне підштовхнути до переоцінки життєвих пріоритетів: можливо, доведеться визначитися, що для вас справді означає комфорт і безпека. У роботі бажано не робити різких кроків лише через втому або невдоволення поточною ситуацією.

Сімейні та романтичні питання потребуватимуть терпіння. Деякі розмови можуть виявитися емоційнішими, ніж очікувалося, тому краще не повертатися до старих образ лише для того, щоб довести свою правоту. Самотнім Тельцям варто звернути увагу на власні емоційні потреби, перш ніж починати нові стосунки.

Близнюкам день може принести важливу ідею, новину або розмову, яка змусить по-іншому подивитися на звичну ситуацію. Сонячне затемнення активізує бажання вчитися, спілкуватися та розширювати власні можливості. У професійній сфері можна сміливіше пропонувати нестандартні рішення, але фінансові домовленості варто перевіряти особливо ретельно.

У стосунках важливими стануть слова – одна фраза може або зблизити, або створити непотрібну напругу. Парам краще говорити прямо про те, чого вони хочуть від спільного майбутнього. Самотні Близнюки можуть познайомитися з людиною через роботу, навчання, друзів або онлайн-спілкування.

Ракам доведеться більше уваги приділити фінансовим питанням і власному відчуттю стабільності. Після переходу Марса у ваш знак може стати більше енергії для активних дій, але разом із нею – і більше емоційності. Не варто робити дорогі покупки або ухвалювати фінансові рішення лише для того, щоб компенсувати поганий настрій.

У коханні особливо важливо не накопичувати образи. Якщо щось давно непокоїть, краще спокійно проговорити проблему. Парам варто уникати взаємних звинувачень, а самотнім Ракам – не повертатися до минулого лише через ностальгію.

Леви опиняються в епіцентрі головної астрологічної події. Сонячне затемнення у вашому знаку може символічно відкрити новий етап, пов'язаний із самореалізацією, кар'єрою, особистими цілями та бажанням жити відповідно до власних цінностей. Те, що давно здавалося важливим, може втратити значення, а нова мета – навпаки, стати набагато привабливішою.

У стосунках може виникнути потреба у більшій визначеності. Парам варто чесно поговорити про те, куди рухаються їхні стосунки. Самотні Леви можуть опинитися в центрі уваги або познайомитися з людиною, яка сильно зацікавить. Однак не варто поспішати перетворювати яскраве враження на серйозні висновки.

Дівам день більше підходить для внутрішньої роботи, ніж для гучних зовнішніх змін. Сонячне затемнення може привернути увагу до незавершених справ, прихованих переживань і ситуацій, які давно потребують крапки. У професійній сфері корисно розібрати накопичені завдання та визначити, від чого можна відмовитися.

В особистому житті може з'явитися бажання трохи дистанціюватися від зайвого спілкування. Це не обов'язково означає проблеми – іноді пауза допомагає зрозуміти власні почуття. Парам варто дати одне одному більше особистого простору, а самотнім Дівам – не погоджуватися на стосунки, які не відповідають їхнім внутрішнім потребам.

Для Терезів 12 серпня може стати важливим днем у питаннях дружби, професійних зв'язків і майбутніх планів. Сонячне затемнення спонукає переглянути коло людей, із якими ви рухаєтеся до своїх цілей. Деякі контакти можуть отримати нове значення, а від інших, навпаки, захочеться дистанціюватися.

Венера у вашому знаку додає м'якості романтичній сфері. Парам буде простіше знайти компроміс, якщо не уникати відвертих розмов. Самотні Терези можуть зустріти людину через друзів або спільний проєкт. Головне – не намагатися одразу визначити перспективу знайомства.

Скорпіонам варто звернути увагу на професійні цілі та репутацію. Затемнення у Леві може символічно підсвітити питання кар'єри й статусу. Можливо, ви зрозумієте, що нинішній напрямок більше не відповідає амбіціям. У такому разі варто не спалювати мости, а поступово готувати ґрунт для змін.

Особисті стосунки потребуватимуть довіри. Якщо партнер відчує надмірний контроль, це може створити напругу. Краще говорити про власні переживання прямо, не перевіряючи людину мовчанням або ревнощами. Самотнім Скорпіонам варто залишити минуле в минулому.

Стрільці можуть відчути сильне бажання змінити горизонт своїх можливостей. Навчання, подорожі, професійний розвиток або новий напрямок роботи здатні стати особливо привабливими. Затемнення в Леві сприяє переосмисленню довгострокових планів, але перед масштабним кроком варто перевірити практичні деталі.

У коханні можливі розмови про спільне майбутнє. Парам корисно обговорити подорожі, навчання або інші плани, які можуть змінити звичний ритм життя. Самотні Стрільці можуть познайомитися з людиною з іншого міста, країни або професійного середовища.

Козерогам варто уважніше поставитися до спільних фінансів, боргів, кредитів та інших зобов'язань. День може змусити переглянути умови, які раніше здавалися прийнятними. Не поспішайте погоджуватися на нові фінансові ризики, навіть якщо пропозиція виглядає дуже привабливою.

У стосунках на перший план вийде довіра. Партнер може очікувати більшої відкритості, ніж зазвичай. Парам варто говорити про фінанси та спільні плани без прихованих претензій. Самотнім Козерогам корисно не переносити негативний досвід минулих стосунків на нових людей.

Водолії відчують сильний акцент на партнерстві. Сонячне затемнення у протилежному для вас знаку Лева може змусити переглянути важливі особисті або професійні союзи. Можуть змінитися правила співпраці, очікування або саме ваше ставлення до певної людини. У роботі краще чітко обговорити обов'язки та відповідальність.

Романтична сфера також може пройти через етап переоцінки. Комусь захочеться більшої близькості, а комусь – більше свободи. Парам варто не боятися говорити про це. Самотні Водолії можуть отримати шанс на цікаве знайомство, але не варто одразу визначати його як доленосне.

Для Риб день може виявитися насиченим робочими справами та питаннями щоденного ритму. Сонячне затемнення допоможе побачити, які звички або обов'язки забирають надто багато сил. Можливо, настав час змінити підхід до роботи, розподілити навантаження або відмовитися від зайвого.

В особистому житті більше значення матимуть турбота й конкретні вчинки, ніж красиві слова. Парам варто підтримати одне одного у повсякденних справах. Самотнім Рибам цікаве знайомство може виникнути у звичайній робочій або побутовій ситуації, без спеціального пошуку романтики.

Головна порада дня

Сонячне затемнення нагадує про необхідність чесно відповісти собі, чого ви хочете від нового етапу життя. Не обов'язково змінювати все 12 серпня – достатньо зрозуміти, у якому напрямку варто рухатися далі.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.