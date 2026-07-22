Екзотичний хижак захопив водойми Дніпра: Держрибагентство дало роз'яснення

Сонячний окунь – один із чужорідних видів риб, що оселився у Дніпрі

В Україні поширюється сонячний окунь. Науковці попереджають, що цей інвазивний вид поїдає ікру та мальків інших риб і може витісняти місцеві види

У дніпровських водосховищах за останні десятиліття з'явилися десятки видів риб, які раніше тут не мешкали. Частина з них активно поширюється українськими водоймами та впливає на місцеві екосистеми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Сонячний окунь, ротань-головешка, амурський чебачок та інші чужорідні види риб з'явилися у дніпровських водосховищах унаслідок будівництва каскаду ГЕС, зариблення водойм і випадкового переселення.

За даними агентства, на початку 1930-х років у середній течії Дніпра налічувалося 46 видів і один підвид риб та круглоротих.

Будівництво Дніпровського водосховища та всього каскаду ГЕС змінило природні умови існування риб. Через це до кінця 1950-х років кількість видів у Дніпровському водосховищі скоротилася з 46 до 37.

Створення Каховського водосховища прискорило ці процеси, і до кінця 1960-х років фауна Дніпровського водосховища збільшилася до 43 видів.

Загалом із початку XX століття у дніпровських водоймах з'явилося 27 нових видів риб і три гібриди. З кінця 1980-х років цей процес прискорився. Зокрема, у 2002 році у водоймах вперше зафіксували сонячного окуня, а згодом – ротань-головешку, бичка Браунера та інші чужорідні види.

У Держрибагентстві додають, що більшість чужорідних видів не лише прижилися, а й активно поширюються. Наприклад, сонячний окунь у річці Самара просувається зі швидкістю понад 30 км на рік, а іглиця пухлощока в каналі «Дніпро – Донбас» поширювалася зі швидкістю близько 52 км на рік.

«Сьогодні фауна риб Дніпровського водосховища та його приток налічує 57 видів і підвидів, що належать до 14 родин. Загалом у складі іхтіофауни дніпровських водосховищ зареєстровано 21 інвазійний вид, зокрема три види (амурський чебачок, сонячний окунь та ротань-головешка), які включені до переліку інвазійних чужорідних видів, що становлять загрозу для всього Європейського Союзу», – зазначають в Держрибагентстві.

У Держрибагентстві наголошують, що повністю зупинити появу нових видів у прісноводних екосистемах неможливо, тому важливими залишаються постійний моніторинг їхніх популяцій та контроль за їхнім поширенням.

Нагадаємо, раніше в озері Вербне в Оболонському районі Києва зафіксували масове поширення сонячного окуня. За повідомленнями користувачів соцмереж, у водоймі він майже повністю витіснив аборигенну рибу.

Цей інвазійний вид родом із Північної Америки швидко розмножується, поїдає ікру та мальків інших риб, через що витісняє місцеві види.

У дописі Галицького національного природному парку пояснювали, що сонячний окунь потрапив до водойм України внаслідок штучної інтродукції – його навмисно або випадково завезла людина. За даними фахівців, спочатку цей вид з'явився у Криму та Донецькій області, а згодом поширився річками, озерами і ставками в інших регіонах країни.

«Тіло цієї прісноводної риби високе, сплюснуте з боків. Наявні колючі промені, досить великі зуби. Але найбільше вражає забарвлення тіла, за цим показником, це найбільш екзотична прісноводна риба, що живе в водоймах Україні. Виростає до 30 сантиметрів в довжину (рекорд 41 см). Самці відрізняються від самок більш вираженою кольором плями на зябрової кришці», – йдеться в дописі Галицького національного природного парку.

Нагадаємо, у канадській провінції Британська Колумбія рибалки встановили новий світовий рекорд, виловивши на річці Фрейзер гігантського білого осетра завдовжки 356 см, що на 4 см перевищує рекод встановлений у 2021 році