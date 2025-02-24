Канада анонсувала новий пакет допомоги для України

Трюдо сказав, що озброєння надійде до України найближчими місяцями

Буде не лише зброя, а й мільярди з російських активів

Україна отримає від Канади 25 бойових машин піхоти LAV III та 4 авіаційні тренажери для винищувачів F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву канадського прем’єр-міністр Джастін Трюдо під час пленарного засідання форуму «Підтримуй Україну».

Трюдо сказав, що озброєння надійде до України найближчими місяцями. Також Канада передасть першу частину допомоги на суму 5 млрд доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

LAV III (Light Armored Vehicle III) – це канадська бойова машина піхоти, розроблена на основі швейцарської MOWAG Piranha III. Вона використовується армією Канади та низки інших країн як основна броньована платформа для механізованих підрозділів. LAV III здатна перевозити до семи піхотинців, забезпечуючи їм високу мобільність і захист у бойових умовах.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні, 24 лютого, приїхав до Києва. Також до української столиці прибули ще низка топпосадовців з країн-партнерів України.

Так само сьогодні, 24 лютого, у Києві відкрився саміт «Підтримуй Україну». А президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Фдерації.