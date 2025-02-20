Трюдо заявив, що Канада та її союзники «єдині у підтримці» України та Зеленського

Трюдо з нетерпінням чекає зустрічі з європейськими партнерами, аби обговорити, як вони рішуче виступатимуть на захист України

Трюдо виступив на захист «порядку, заснованому на правилах», який, за його словами, забезпечував безпеку у світі майже століття

Канада завжди підтримуватиме Україну, заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо після антиукраїнських заяв голови Білого дому Дональда Трампа. Відповідне відео він опублікував в X.

Канадський прем’єр виступив із беззаперечною підтримкою Української держави.

«Канада та наші союзники єдині у підтримці президента України Володимира Зеленського та в протистоянні президенту Росії Владіміру Путіну. Канада та наші союзники однозначні у своєму засудженні незаконних, аморальних, несправедливих порушень міжнародного порядку з боку Путіна», – заявив Трюдо.

За словами канадського прем’єра, він з нетерпінням чекає зустрічі з європейськими партнерами, аби обговорити, як вони рішуче виступатимуть на захист України, а також на захист правил, які «забезпечують безпеку для всіх нас».

Трюдо також активно виступив на захист «порядку, заснованому на правилах», який, за його словами, забезпечував безпеку у світі майже століття.

«Українці воюють і гинуть не лише заради захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Вони також борються за збереження світового порядку, заснованого на правилах, який гарантує безпеку всім нам протягом майже 80 років. Цей період миру, стабільності та процвітання у світі став можливим завдяки дотриманню правил щодо кордонів, щодо заборони вторгнень у сусідні країни, які Росія свідомо порушила кілька років тому», – додав Трюдо.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Згодом президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, сенатором США Ліндсі Гремом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідер Франції Макрон в розмові з президентом поділився деталями своїх нещодавніх переговорів зі світовими лідерами.

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.