Трамп зробив Трюдо непристойну пропозицію: чому між країнами зростає напруження

Трамп стурбований імміграцією, наркотиками та злочинністю на кордоні з Канадою

Обраний президент США Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що стало причиною нового напруження між країнами.

Трамп погрожує Канаді

Як стверджує Yahoo.news, Трамп стурбований імміграцією, наркотиками та злочинністю. З жовтня 2023 року по вересень 2024 прикордонний патруль США здійснив 23 721 арешт на американсько-канадському кордоні в порівнянні з 10 021 арештом, які були здійснені за попередні 12 місяців.

Імміграція є однією з ключових проблем, на якій Трамп наголошував ще під час своєї першої президентської кампанії у 2016 році. Він вважає, що до США проникають нелегальні мігранти та здійснюється постачання наркотиків, зокрема фентанілу. Це синтетичний опіоїд, який використовується для створення речовин, значно сильніших за героїн.

«20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до США. Цей тариф залишатиметься в силі до тих пір, поки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегальні іноземці зупиніть це вторгнення в нашу країну!», – заявляв новообраний президент США.

Однак, як зазначає видання, наслідки таких тарифів можуть бути величезними, оскільки, близько 77% канадського експорту йде безпосередньо до США.

Деякі торговельні експерти попереджають, що якщо обраний президент справді запровадить мита, він порушить угоду між США, Мексикою та Канадою. ЇЇ було укладено під час його першого терміну на посаді, щоб замінити Північноамериканську угоду про вільну торгівлю – торговельний пакт, проти якого Трамп виступав.

Зустріч обраного президента США та прем'єр-міністра Канади

29 листопада Джастін Трюдо без попередження відвідав маєток Мар-а-Лаго у Флориді після того, як Дональд Трамп публічно пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на торгівлю з Канадою та Мексикою. Причиною цього стали звинувачення у нездатності цих країн зупинити потік нелегальних іммігрантів і наркотиків до США.

Під час розмови з прем'єр-міністром Канади новообраний президент Трамп пожартував, що Канаді варто стати 51-м штатом США. Зазначається, що більшість гостей сприйняли це як жарт, однак реакція Джастіна Трюдо на цю заяву залишилася невідомою.

Після зустрічі Трюдо повідомив, що обговорення з Трампом стосувалося питань торгівлі та безпеки кордонів. В офіційних коментарях зустріч описали як «хорошу». Канадський прем'єр також зазначив, що кількість нелегальних мігрантів, які перетинають канадсько-американський кордон, значно менша порівняно з потоком мігрантів із Мексики.

Відповідь Канади на звинувачення Трампа

Христя Фріланд, віцепрем'єр-міністр Канади, і Домінік Леблан, міністр громадської безпеки країни, відповіли на зауваження Трампа у спільній заяві, наголошуючи на взаємовигідному союзі між двома країнами.

«Канада та Сполучені Штати мають одні з найміцніших і найтісніших відносин – особливо коли йдеться про торгівлю та безпеку кордонів. Канада надає найвищий пріоритет безпеці кордону та цілісності нашого спільного кордону. Крім того, CBSA (Агентство прикордонних служб Канади) постійно зміцнює свою здатність виявляти опіоїди за допомогою посилених перевірок у портах в’їзду, собак-детекторів і нових технологій, запобігаючи в’їзду та вивезення наркотичних речовин із Канади», – йшлося у заяві посадовців.

Тоді чиновники пообіцяли співпрацювати з Дональдом Трампом. Однак адміністрація обраного президента США не відповіла на цю заяву.

Нагадаємо, що новообраний президент Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що, ймовірно, Канаді слід стати 51-м штатом США. Як інформує Fox News, посилаючись на власні джерела, такою була відповідь Трампа на заяву Трюдо про те, мито через невирішення питань торгівлі між США та Канадою та іміграція вб’ють економіку його країну.

Також обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни.