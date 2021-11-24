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    Печерський суд відправив порушника карантину «нахер» (документ)

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    Суддя наголосив, що&nbsp;вина адміністратора підтверджується достатніми, належними та допустимими доказами у справі. - Печерський суд відправив порушника карантину «нахер» (документ)
    Суддя наголосив, що вина адміністратора підтверджується достатніми, належними та допустимими доказами у справі.
    фото з відкритих джерел

    Феміда у незвичній формі закрила карантинну справу проти адміністратора столичного закладу

    Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець несподіваним способом закрив карантинну справу проти адміністратора столичного закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень. Суддя в ухвалі використав ненормативну лексику і завершим справу гострим слівцем.

    Ще влітку 2021 року київський суд розглянув протокол про адміністративне правопорушення, який надійшов від поліції. Згідно з ним, 3 лютого о 00 год. 40 хв. у Києві на вулиці Паркова Дорога, 2 адміністратор порушив вимоги карантинної постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020, не вживши заходів щодо своєчасного закриття закладу.

    Порушник до суду не з’явився. Попри це суд вважав, що вина адміністратора підтверджується достатніми, належними та допустимими доказами у справі: протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом, фотознімками.

    Однак покарати порушника карантину не вдалося – сплив тримісячний термін з дня фіксації адмінправопорушення. Тому Феміді довелося закрити справу за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. В кінці рішення суддя дописав: «відправити нахер».

    Дані з судового реєстру
    Дані з судового реєстру

    Додамо, що в Україні за порушення правил карантину передбачено покарання у вигляді штрафу від 17 тис. грн і вище.

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    Теги: суд карантин
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    Печерський суд відправив порушника карантину «нахер» (документ)