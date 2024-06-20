Соціальна мережа Instagram запустила нову функцію

Раніше сповіщення про початок прямої трансляції та можливість приєднатися до неї мали усі користувачі соцмережі

Нова функція працюватиме по всьому світу

Соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку «близьких друзів». Про це інформує The Verge.

Як зазначається, нова функція працюватиме по всьому світу. Користувачі Instagram зможуть проводити прямі трансляції, доступні лише для їхнього списку близьких друзів. Водночас до прямого ефіру зможуть приєднатися до трьох інших акаунтів і вести трансляцію разом з користувачем, який його організував.

Раніше сповіщення про початок прямої трансляції та можливість приєднатися до неї мали усі користувачі соцмережі, якщо акаунт був публічним. До ефірів власників приватних акаунтів, своєю чергою, могли доєднатися усі підписники.

Нагадаємо, у 2022 році соціальна мережа Instagram впровадила функцію під назвою Private Story Likes. Відтоді користувачі можуть вподобати чиюсь історію в Instagram, не надсилаючи особисте повідомлення. Нова функція дозволила не засмічувати особисті повідомлення зайвими чатами.

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