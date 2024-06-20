Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Соціальна мережа Instagram запустила нову функцію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Соціальна мережа Instagram запустила нову функцію
Раніше сповіщення про початок прямої трансляції та можливість приєднатися до неї мали усі користувачі соцмережі
фото ілюстративне

Нова функція працюватиме по всьому світу

Соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку «близьких друзів». Про це інформує The Verge.

Як зазначається, нова функція працюватиме по всьому світу. Користувачі Instagram зможуть проводити прямі трансляції, доступні лише для їхнього списку близьких друзів. Водночас до прямого ефіру зможуть приєднатися до трьох інших акаунтів і вести трансляцію разом з користувачем, який його організував.

Раніше сповіщення про початок прямої трансляції та можливість приєднатися до неї мали усі користувачі соцмережі, якщо акаунт був публічним. До ефірів власників приватних акаунтів, своєю чергою, могли доєднатися усі підписники. 

Нагадаємо, у 2022 році соціальна мережа Instagram впровадила функцію під назвою Private Story Likes. Відтоді користувачі можуть вподобати чиюсь історію в Instagram, не надсилаючи особисте повідомлення. Нова функція дозволила не засмічувати особисті повідомлення зайвими чатами.

До відома, Ілон Маск продемонстрував бюджетну версію Starlink.

Читайте також: Україна у трійці лідерів за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту в Європі 
Теги: Україна соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антипутінська коаліція об'єднує 80 країн проти Росії
Глобальна антипутінська коаліція: що означає це для світу?
17 червня, 09:05
Після чергових атак РФ на енергосистему України тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів
Ракетні атаки Росії сповільнили ріст ВВП України
22 травня, 10:11
«Жодного прозорого і швидкого механізму поновлення прав власності усіх інших непідсанкційних акціонерів проєктом закону взагалі не передбачено»
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Виробник бронетехніки не передбачав, що російська агресія триватиме роками, що спричинило проблему із комплектуючими
Виробник Leopard назвав причину затримок із постачанням комплектуючих в Україну
6 червня, 19:38
Щоб вийти на пенсію, необхідно накопичити понад 30 років страхового стажу
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
26 травня, 15:59
Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС, – Єврокомісія
Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС, – Єврокомісія
7 червня, 15:30
Російські полонені в таборі на території України
«Це частина операції впливу»: Розвідка спростувала заяву Путіна про кількість полонених в РФ
6 червня, 15:09
Збройні сили Польщі відреагували на нічну атаку на Україну
Польща піднімала винищувачі через нічний удар по Україні
14 червня, 09:44
НАТО здійснюватимемо підготовку наших військових, однак не відправлятиме в Україну своїх бійців
Війська НАТО в Україні: Столтенберг розставив крапки над «і»
15 червня, 14:23

Телеком

Соціальна мережа Instagram запустила нову функцію
Соціальна мережа Instagram запустила нову функцію
Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
Міноборони пояснило, чому деякі українці не можуть отримати QR-код у «Резерв+»
Міноборони пояснило, чому деякі українці не можуть отримати QR-код у «Резерв+»
Кабмін дозволив використання штучного інтелекту в «Дії»
Кабмін дозволив використання штучного інтелекту в «Дії»
У «Дії» запрацювала послуга е-Підприємець
У «Дії» запрацювала послуга е-Підприємець
Рідні полонених отримуватимуть у «Дії» сповіщення від Координаційного штабу
Рідні полонених отримуватимуть у «Дії» сповіщення від Координаційного штабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7596
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7197
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
6576
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
6442
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
5951
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
4805
Хто обікрав аеропорт «Жуляни» на початку вторгнення: що з'ясувало слідство за два роки

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua