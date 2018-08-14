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    Кількість жертв через обвал мосту в Генуї зросла до 35

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    Кількість жертв через обвал мосту в Генуї зросла до 35

    В момент руйнування мосту по ньому переміщувалися 30 легкових автомобілів і три вантажівки

    Кількість загиблих в результаті обвалу автомобільного мосту в Генуї зросла до 35.

    Про це повідомляє Reppublica  із посиланням на офіційні дані місцевого управління з надзвичайних ситуацій.

    Серед загиблих знайшли тіло однієї дитини. Також повідомляється, що рятувальники знайшли живими вже 14 постраждалих, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Всі постраждалі доставлені до лікарні.

    За уточненими даними, в момент руйнування мосту по ньому переміщувалися 30 легкових автомобілів і три вантажівки.

    Деякі автомобілі впали у річку, над якою проходив міст, кілька автомобілів застрягли в зруйнованих конструкціях. Пошукова операція триває.

    Серед ймовірних причин обвалу мосту в Генуї ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. У перші години після трагедії повідомлялося про щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина. Згодом заступник міністра інфраструктури і транспорту країни Едоардо Ріксі повідомив про 22 жертви. Потім стало відомо про щонайменше 30 жертв. Багато людей наразі вважаються зниклими безвісти. 

    Також у мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії. 

    У зв’язку з обваленням мосту в італійській Генуї заблокований автомобільний шлях у місто, дістатися з Франції та низки італійських міст можливо лише потягом.

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