Президент США Дональд Трамп прибув у Китай (відео)

Лариса Голуб
фото: скрин з відео
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Пекіна із триденним державним візитом. Літак американського лідера приземлився в столичному аеропорту Шоуду. Це перший візит глави Сполучених Штатів до Китайської народної республіки за останні майже дев'ять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські медіа.

Поїздка планувалася ще на березень, проте її перенесли через загострення війни з Іраном на Близькому Сході.

Офіційні переговори Дональда Трампа та голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна заплановані на четвер, 14 травня. До порядку денного зустрічі двох лідерів внесено низку критичних геополітичних та економічних питань: 

  • Війна з Іраном: Вашингтон розраховує, що Пекін використає свій вплив головного споживача іранської нафти для тиску на Тегеран з метою укладання миру.
  • Торговельні відносини та тарифи: обговорення продовження перемир'я у торговельній війні, експорту рідкісноземельних мінералів та нових митних умов.
  • Тайвань: Трамп планує порушити питання продажу американської зброї острову, попри застереження та глибоке незадоволення з боку Китаю.
  • Штучний інтелект і технології: врегулювання технологічних суперечок та конкуренції у сфері ШІ.
  • Товари подвійного призначення: лідер США вкотре заявить про неприпустимість постачання китайських компонентів для російського та іранського режимів.

Разом із Трампом до Китаю прибув масштабний бізнес-десант із топменеджерів провідних американських гігантів.

Серед них:

  • керівник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск,
  • генеральний директор Apple Тім Кук,
  • очільник Nvidia Дженсен Хуанг,
  • голова BlackRock Ларрі Фінк.

Президент США вже заявив, що його першим проханням до Сі Цзіньпіна буде ширше «відкрити» Китай для американських технологічних інновацій. 

Державний візит триватиме до п'ятниці, 15 травня. Крім переговорів, програма лідера США передбачає відвідування Храму Неба та офіційний державний бенкет. 

«Главком» писав, що програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту.

Як відомо, Китай офіційно заборонив своїм компаніям виконувати американські санкції, запроваджені проти низки нафтопереробних підприємств, пов’язаних із торгівлею іранською нафтою. 

Рішення ухвалило Міністерство торгівлі КНР, яке прямо заборонило «визнання, виконання та дотримання» обмежень США щодо п’яти компаній, зокрема Hengli Petrochemical Refinery Co. У Пекіні вважають, що ці заходи незаконно обмежують міжнародну торгівлю з третіми країнами.

Китай раніше вже критикував санкційну політику США, однак на практиці великі компанії часто змушені були її враховувати, щоб не втратити доступ до міжнародної фінансової системи. 

