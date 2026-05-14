Голова КНР озвучив Трампу умову стабільних відносин із США

Китайський лідер попередив про ризик зіткнення між Пекіном і Вашингтоном через Тайвань

Голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Пекіні заявив, що питання Тайваню є ключовим для стабільності китайсько-американських відносин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на китайського мовника CCTV.

За словами китайського лідера, саме підхід Вашингтона до Тайваню визначатиме подальший характер відносин між двома державами.

«Тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах. Якщо його вирішувати належним чином, то двосторонні відносини будуть загалом стабільними», – заявив Сі.

Він наголосив, що збереження миру у Тайванській протоці відповідає спільним інтересам Китаю та Сполучених Штатів. Водночас Сі Цзіньпін попередив про ризик прямого конфлікту між країнами у разі загострення ситуації навколо Тайваню.

«В іншому випадку між двома країнами виникнуть зіткнення та навіть конфлікти, що поставить під велику загрозу всі відносини», – сказав голова КНР.

Також китайський лідер заявив, що незалежність Тайваню та мир у протоці є «несумісними, як вогонь і вода». Окремо Сі Цзіньпін закликав Китай і США до спільного реагування на глобальні виклики в умовах нестабільної міжнародної ситуації.

«Чи можуть Китай і Сполучені Штати створити нову парадигму відносин між великими країнами? Чи можемо ми разом протистояти глобальним викликам та забезпечити більшу стабільність для світу? Чи можемо ми разом побудувати світле майбутнє для наших двосторонніх відносин в інтересах добробуту двох народів та майбутнього людства?» – сказав Сі.

«Це питання нашого часу, на які лідери великих країн повинні відповісти разом», – додав він.

Нагадаємо, що 14 травня президент США Дональд Трамп прибув до Великої зали народних зборів. Китайський лідер Сі Цзіньпін пройшов червоною доріжкою між американською та китайською делегаціями, щоб зустріти президента Сполучених Штатів.