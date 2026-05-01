Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026

Ростислав Вонс
Дайджест новин 1 травня 2026 року

Російські загарбники масовано атакували Тернопіль ударними безпілотниками. Президент Володимир Зеленський повідомив про початок реформи української армії. Крім того, обвинувачений у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія частково визнав свою вину.

«Главком» склав добірку головних подій 1 травня.

Масований удар по Тернополю

Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026 фото 1
фото: Нацполіція

Російські загарбники масовано атакували Тернопіль ударними безпілотниками. Над містом було понад 50 «шахедів», пролунало понад два десятки вибухів.

За словами мера Сергія Надала, внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. Відомо про понад десяток поранених.

Президент заявив про початок армійської реформи

Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026 фото 2
фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок реформи української армії. За його словами, протягом квітня були погоджені ключові напрямки: військове командування та уряд визначили формулу змін, у травні відбудеться погодження всіх ключових деталей, а у червні реформа стартує.

Зеленський повідомив, що поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення військових з урахуванням «принципу справедливості». За його словами, бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат.

Крім того, глава держави доручив впровадити спеціальні контракти для наших піхотинців. Також будуть змінені підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми.

Поліція затримала підозрюваного у стрілянині на вулиці Мрії у Києві

Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026 фото 3
фото: Поліція Києва

1 травня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів. Згодом стало відомо, що у столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Усі наряди поліції Києва були орієнтовані на розшук та затримання зловмисника.

Оперативники Святошинського управління поліції Києва розшукали чоловіка. За словами правоохоронців, стрільцем виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено.

Зеленський їде до Вірменії

Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026 фото 4
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Єревану в понеділок, 4 травня. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, якого цитують вірменські ЗМІ.

Як повідомляється, візит українського лідера розглядається як частина міжнародних дипломатичних контактів. Пашинян зазначив, що Вірменія очікує усіх членів Європейської політичної спільноти, зокрема президента України. У Єревані відбудеться саміт Європейської політичної спільноти.

Обвинувачуваний у вбивстві Парубія частково визнав провину

Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026 фото 5
фото: «Радіо Свобода»

Обвинувачений у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков частково визнав свою вину, зокрема у вбивстві політика.

Сцельніков визнав себе винним лише за частиною інкримінованих йому статей ККУ: у вбивстві Андрія Парубія, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації та носінні, зберіганні та придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Інші важливі новини

  • На Львівщині автокран врізався у поїзд.
  • «Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків.
  • Зеленський заявив про посилення протиповітряної оборони у двох містах.

Початок армійської реформи, удар по Тернополю. Головне за 1 травня 2026
На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою
Зеленський заявив про посилення протиповітряної оборони у двох містах
Чи вимикатимуть світло 2 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
У Тернополі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки (фото)
Дронова атака ворога. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
