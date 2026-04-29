ЗМІ розсекретили розмову Трампа і короля Чарльза про Путіна

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III заявив, що російський диктатор Володимир Путін «хоче війни» і може «знищити населення». Про це повідомляє New York Post з посиланням на експертку з читання по губах Ніколу Хіклінг, яка проаналізувала відео зустрічі, пише «Главком».

Ця розмова відбулася одразу після прибуття британської королівської родини до Білого дому.

«Тож зараз я розмовляю з Путіним. Він хоче війни», – нібито сказав Трамп.

Король Чарльз III, за даними експертки, намагався уникнути обговорення цієї теми публічно.

«Ми обговоримо це пізніше», – відповів він.

Втім, Трамп продовжив: «У мене таке відчуття… якщо він зробить те, що сказав, він знищить все населення». Король повторив, що краще повернутися до цієї розмови іншим разом.

За даними видання, діалог відбувався на південній галявині Білого дому під час офіційної зустрічі перед державним візитом.

Нагадаємо, король Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав до рішучої та тривалої підтримки України. У своїй промові монарх наголосив, що союзники мають проявити ту ж єдність і рішучість, яку демонстрували в ключові моменти історії.