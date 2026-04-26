Трамп заявив, що президентство – небезпечна професія

Дональд Трамп назвав підозрюваного у стрілянині «хворою людиною»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не надто турбує політичне насильство проти нього, оскільки бути президентом – це «небезпечна професія». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

На брифінгу для преси після стрілянини, що сталася на вечері кореспондентів Білого дому, Трамп пожартував, що якби знав, що президентство небезпечне, «можливо, я б не балотувався».

Потім він серйозно сказав: «Послухайте, я тут, щоб виконувати роботу. Це частина роботи. Це небезпечна… я не можу уявити собі професію, яка є небезпечнішою. ​​Але я люблю цю країну і дуже пишаюся нею. Я дуже пишаюся роботою, яку ми виконали».

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

До слова, у 2024 році на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.